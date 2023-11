BL: A G-csoportban már döntöttek: továbbjutott a Manchester City és az RB Leipzig

Két fordulóval a csoportkör vége előtt már megvannak a biztos továbbjutók.

A Manchester City 3-0-ra verte a Young Boyst, míg az RB Leipzig 2-1-es győzelmével a Crvena zvezda ellen biztosította be a továbbjutást a Bajnokok Ligája G-csoportjából.

Manchester City-Young Boys

Nem zavarta meg a Manchester City-t az sem, hogy Aké kidőlt, így helyére Walkernek kellett kezdeni a védelem jobb oldalán. A hatodik percben egy tökéletesen felépített támadás végén tálalt Grealish Lewis elé az ötösre, azonban a középpályás ajtó-ablak ziccerét a kapu torkából Camara rúgta ki.

A Young Boys hálóőre, Racciuppi dupla bravúrral rukkolt elő a 17. percben: a beugró Walkernek egy 16 méterről eleresztett lövését blokkolta, majd a kipattanóból próbálkozó Foden helyzetet is védeni tudta.

A 22. percben azonban már nem tudtak mit tenni a vendégek, a tizenhatoson belül buktatta Lauper Nunest, büntetőhöz jutott a City. Haaland magabiztosan a kapu bal oldalába gurított. A félidő végén Foden egyéni akciójának köszönhetően kétgólos előnnyel mehetett szünetre Pep Guardiola és csapata.

A fordulás után még nehezebb helyzetbe hozta magát a vendég alakulat, hiszen Haaland második találata után Lauper begyűjtött egy újabb sárga lapos figyelmeztetést, így a játékvezető kiállította.

Az emberelőnyben játszó City beszorította a kapuja elé a svájciakat, a vendégek csak pár alkalommal próbálkoztak egy-egy kontrával – sikertelenül. A manchesteriek végül megtartották háromgólos előnyüket, így biztosan továbbjutottak a legjobb 16 közé.

Crvena zvezda-RB Leipzig

Magyarok nélkül kezdte meg a Crvena zvezda elleni idegenbeli találkozót az RB Leipzig: Orbán még továbbra is sérült, míg Gulácsi a kispadra szorult Blaswich mögött. Xavi Simonst azonban nem zavarta meg, hogy már nem a magyar válogatott játékosok nevével kezdődik a felállás, a nyolcadik percben szépen szlalomozott át a Crvena védősorán, majd 15 méterről a jobb felsőbe csavart.

A félidő végén két nagy ziccert is kihagytak a vendégek. Előbb Openda, később Forsberg is kihagyott egy ordítóan nagy helyzetet, amivel már szinte el is rendezhették volna a találkozót.

A Crvena a második játékrészben megnehezítette a lipcseiek dolgát, azonban gól mégis a vendégek részéről jött. Openda tökéletesen indult be a védelem mögé, majd egy visszahúzós csel után a kapu bal oldalába lőtt a heves zivatarban. De a szerbek ekkor még nem adták fel. A 81. percben egy gyorsan elvégzett szöglet után adott be Kanga, majd Henrichs ért bele szerencsétlenül a labdába, amely így becsorgott Blaswich mellett.

A Crvena beszorította a Lipcsét a kapuja elé az utolsó tíz percben, Olayenka hat méterről elersztett lövésénél Blaswich védett óriásit a rövid saroknál. A hárítás azt is jelentette, hogy a németek második alkalommal is megverték a Crvena zvezdát, így a Manchester City-vel együtt továbbjutottak a BL-csoportkörből.

További eredmények:

Porto-Antwerpen 2-0