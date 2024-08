BL: a 7 évvel ezelőtti pofonért vágna vissza a Ferencváros!

Az akkori magyar csapatból ketten maradtak hírmondónak.

A Ferencváros visszavághat a Midtjyllandnak a hét évvel ezelőtti kettős vereségért a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában, melynek első felvonását kedden rendezik Herningben.

A zöld-fehérek remekül kezdték a szezont a nyáron kinevezett holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával, ugyanis a walesi The Saints csapatát kettős győzelemmel búcsúztatták az előző körben, majd az OTP Bank Ligában is 1-0-s sikerrel rajtoltak a Kecskemét ellen. Az igazi erőpróba azonban most következik, mert a dán bajnok lényegesen nagyobb játékerőt képvisel, mint eddigi ellenfeleik.



Az FTC keretében komoly változást jelent, hogy a brazil Marquinhos két és fél év után az orosz Szpartak Moszkvához igazolt. Az viszont jó hír, hogy a nyári Európa-bajnokságon súlyos fejsérülést szenvedett Varga Barnabás valószínűleg lassan játékra kész, ugyanis bekerült a csapat keretébe. A magyar élvonal előző két idényének gólkirálya az eddig három találkozón keretben sem volt, azaz ha nem is kezdőként, de talán csereként már bevethető lehet.

A sorozatban hatszor magyar bajnok gárdának van törlesztenivalója riválisával szemben, mivel hét éve bántóan simán maradt alul az Európa-liga selejtezőjében: előbb hazai pályán szenvedett 4-2-es vereséget, majd idegenben 3-1-re kapott ki. Az akkori magyar csapatból ketten maradtak hírmondónak: Dibusz Dénes és Botka Endre, utóbbi gólt is szerzett a dánok ellen. A Ferencvárosnak ezt leszámítva sincsenek szép emlékei a dán csapatokkal szemben: az UEFA Kupában 1990-ben ugyancsak kettős vereséggel esett ki a Bröndby ellen, míg 2003-ban két döntetlen után 11-esekkel búcsúzott az FC Köbenhavnnal szemben, azaz mostanáig egyszer sem tudta legyőzni a skandináv ország képviselőit - írja beharangozójában az MTI.

A Midtjylland ugyancsak veretlen még a szezonban: az andorrai Santa Colomát kettős győzelemmel ejtette ki, a dán bajnokságot pedig egy sikerrel és két döntetlennel kezdte. A Ferencvároson kívül egyszer csapott össze magyar csapattal, 2016-ban a Videotont is legyőzte Székesfehérváron, viszont a hazai visszavágón 1-0-ra kikapott, így végül hosszabbításban egyenlítve jutott tovább.

A BL-főtáblára jutáshoz még két párharcot kell nyerni, a győztes viszont legrosszabb esetben is az Európa-liga főtábláján szerepelhet. A vesztes átkerül a második számú európai kupasorozat utolsó selejtezőkörébe.

A kedden 19.15 órakor kezdődő első felvonást a Duna élőben közvetíti, a visszavágót jövő kedden, a Groupama Arénában rendezik.