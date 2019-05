Biztosan nem vált csapatot nyáron az Ajax alapembere

Az argentin játékos videóban üzent a szurkolóknak.

Nicolas Tagliafico, az Ajax argentin védője a Twitteren közelte a szurkolókkal, hogy még egy évet biztosan marad a csapatnál.

A 2018/19-es kiírásában a Real Madridot és a is búcsúztató holland együttes játékosai iránt hatalmas az érdeklődés, Frenkie De Jong már alá is írt a Barcelonához, Matthijs de Ligtet pedig a katalán sztárcsapat mellett a Juventus is szeretné megszerezni.

Rajtuk kívül Hakim Ziyech, Donny van de Beek és David Neres is könnyen lehet, hogy távozni fog, de Tagliafico az , a Juventus ls az Atlético Madrid érdeklődése ellenére is biztosította a maradásáról a szurkolókat.

- Hello szurkolók, hogy vagytok? Szeretném elmondani, hogy még egy évig maradok, és remélem a következő szezon is nagyszerű lesz, akárcsak a mostani. Ölelek mindenkit - mondta a 26 éves védő.

Taglafico ezzel együtt egy 2022-ig szóló új szerződést is aláírt a holland klubnál, és az üzenet szerint minimum 2020-ig a csapat játékosa marad.

Nicolas Tagliafico 2018 januárjában igazolt az Independientétől az Ajaxhoz, ahol az elmúlt másfél évben meghatározó játékossá vált, és a tavalyi világbajnokságon az argentin válogatott mind a négy mérkőzésén kezdőként lépett pályára.

