Bizonytalan Kanté játéka az európai Szuperkupán

Kisebb sérüléssel bajlódik a Chelsea kulcsembere.

Nem biztos, hogy pályára léphet N'Golo Kanté a elleni Európai Szuperkupa-döntőn.

Az Európa-liga győztes szerda este mérkőzik meg a nyertesével, de Frank Lampard szerint előfordulhat, hogy nem lehet ott a pályán a csapat egyik kulcsembere.

Kanté az előző szezon végén több sérüléssel is bajlódotti, és az is kisebb meglepetés volt, hogy az elleni 4-1-es győzelemmel végződő EL-döntőn vállalni tudta a játékot.

A világbajnok középpályás a hétvégi elleni 4-0-ra elveszített rangadón is csak a kispadról állt be, Lampard pedig elárulta, hogy ezúttal is egy sérülés állt a döntés mögött.

- Kanté azért kezdett a kispadon, mert sérült volt. Tisztában vagyok vele, hogy mennyire fontos játékosa a csapatnak. A meccs alatt egy újabb kisebb sérülést szedett össze, jelenleg ezt vizsgáljuk.

A hétvégi rangadó alapján a Chelsea-nek nagy szüksége lenne egy igazi labdaszerzőre, de Lampard nem fél bedobni a fiatal játékosokat a mélyvízbe akkor sem, ha Kanté nem tudja vállalni a játékot.

- A lehető legjobb csapatot fogom pályára küldeni a meccs megnyerése érdekében, itt pedig nem számít a játékosok kora. Mason Mount kiérdemelte a lehetőséget, nem félek használni a fiatalokat. A stratégiánkkal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy az előző meccsen tetszett a labda nélküli agresszivitásunk. Alkalmazkodnunk kell, és tisztelnünk kell az ellenfelünk erősségeit. Talán változtatni fogunk az eredeti felfogásunkon - nyilatkozta a Chelsea edzője.

Lampard emellett elárulta, hogy a két sérüléssel bajlódó játékosa, Antonio Rüdiger és Willian is közel járt a teljes felépüléshez, de a Liverpool ellen mindketten maximum a kispadon kaphatnak helyet.

