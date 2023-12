Bevetésre kész a magyar válogatott elsőszámú gólfelelőse!

"Próbálom elfelejteni ezt az időszakot."

Másfél hónap után éppen egykori csapata, a Paks ellen térhet vissza sérüléséből Varga Barnabás.

A Ferencváros és a magyar válogatott első számú csatára az M1-nek elmondta, reméli, hogy a hétvégén már el tud utazni a csapattal.

„Most már elég jól érzem magam, edzem a csapattal is. Még nem vagyok százszázalékosan bevetésre kész, de lehetséges, hogy már a hétvégén a padon ülhetek. Remélem, hogy a keretbe már be tudok férkőzni, hogy újra a csapattal tudjak utazni. Több hetet külön edzettem a csapattól, az utóbbi héten csatlakoztam hozzájuk, most már szinte teljes értékű munkát tudok végezni" - mondta Varga, aki az elmúlt hetek megpróbáltatásairól is beszélt.

„Jó formában voltam, jöttek a gólok a Fradiban és a válogatottban is, jól éreztem magam a pályán, erre a legfontosabb mérkőzéseket kellett kihagynom mind a klubcsapatomban, mind a válogatottban. Az első két-három hétben nagyon rosszul éreztem magam, de dolgoztam, csináltam a dolgomat, most már próbálom inkább elfelejteni ezt az időszakot” - fogalmazott a támadó.

A 29 esztendős labdarúgót a csatorna az Eb-sorsolásról is kérdezte. Varga szerint kaphattak volna erősebb és gyengébb kvartettet is.

"Ebben az is abszolút benne van, hogy továbbjutunk, ez a célunk” - mondta.