Bevallotta, miért gyengélkedett a Ferencváros légiósa

Sérülése után gőzerővel készül a visszatérésre, hogy újra segíteni tudjon.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az elmúlt szezonban a tőle megszokottnál mérsékeltebb teljesítményt nyújtott a Ferencváros norvég válogatott légiósa, Tokmac Nguen. A 29 éves támadót februárban megoperálták, de elmondása szerint már korábban hátráltatta őt a sérülése.

A Magyarország-Litvánia Eb-selejtezőn a hazaiak győzelme 1.16, a döntetlen 7.00, a vendégek sikere 17.00-szeres szorzóval fogadható.(x)

A 29 éves támadó a Fradi.hunak mesélt az elmúlt hónapok megpróbáltatásairól, melyeket szeretne most már mielőbb a háta mögött hagyni:

„Eléggé bonyolult volt a sérülésem, nem csak egy probléma volt, egy ennél jóval összetettebb dologról beszélünk. A has azon tájékáról van szó, ahonnan az egyensúlyát nyeri az ember Az előző szezon elején sokat szenvedtem miatta, a fájdalom egyre csak nőtt és nőtt ugyanazon a helyen. A fájdalom ellenére mindent megtettem a csapatért, ott voltam, küzdöttem és harcoltam, amíg bírtam. Tudtam, hogy idővel ez csak rosszabb lesz, végül pedig meg kellett műteni.”

Tokmac a 2022–2023-as idényben februárig játszott, aztán az Újpest ellen 3–1-re megnyert derbi után operációra volt szüksége. Két hónapot kellett kihagynia, ez alatt hat bajnokiról és a Leverkusen elleni Európa-liga-nyolcaddöntőről is lemaradt. Áprilisban, a Fehérvár elleni 2–2-es döntetlennel záruló találkozón játszhatott újra, de öt meccs után újabb kihagyás következett, az idény utolsó négy fordulójában már nem lépett pályára.

Minden sorozatot figyelembe véve 34 mérkőzésen három gólt és öt gólpasszt jegyzett az elmúlt idényben.

A támadó elárulta, egyre jobban van, de rengeteg munka vár még rá, amíg eléri régi formáját, azt egyelőre nem tudta megmondani, mikor térhet vissza a pályára:

"Amióta megműtöttek, és elkezdődött a rehabilitáció, természetesen egyre jobban vagyok, de kell még idő, mire teljesen rendben leszek. Visszatérve az előző szezonra, ez volt az oka, hogy az idény végén nem tudtam segítségére lenni a csapatnak. Itt vagyunk most, reméljük, egyre erősebb és jobb leszek, ezért dolgozunk most Bad Radkersburgban is. A legfontosabb, hogy kontrollálni tudjuk azt a területet, ahol megműtöttek, hogy megfelelő módon kapja a terhelést. Tudom, hogy a drukkerek várják már a visszatérésemet, de egyelőre nem tudok pontos időpontot mondani, óvatosnak kell lennünk, nehogy kiújuljon a sérülés. Nagyon nehéz volt a múlt idény, de azt elárulhatom, hogy gőzerővel készülök, mindent beleadok, hogy újra a pályán legyek, és gólokkal segítsem a Ferencvárost" - jelentette ki.