Bernd Storck reagált Varga Kevin és Kecskés Ákos bizarr tettére

A Sepsi OSk vezetőedzője nincs túl azon, amit a magyar játékosok tettek vele és szerinte a klub ellen.

Arról mi is írtunk korábban, hogy Varga Kevin és Kecskés Ákos inkább a bulit választotta az edzés a csapatprogram helyett, most edzőjük, Bernd Storck is válaszolt arra, még mindig nincs túl a magyarok ezen tettén.

Számomra ez valami új, ilyet még sehol nem tapasztaltam. A két játékos olyat tett ellenem és a klub ellen, amit megengedhetetlen. A labdarúgóknak továbbra is viselniük kell a következményeket a tettükért, mellyel, mivel sok gondunk van, nagyon ártanak nekünk.

- fogalmazott a Sepsi OSK vezetőedzője, Bernd Storck.

Információink szerint azonban Varga Kevinnel ez már nem először fordult elő, ugyanis jó pár éve Balmazújvárosban is ezért került ki a labdarúgó a keretből. Bulizott!