A hírek szerint Bernardo Silva nem hosszabbítja meg szerződését a Manchester Citynél, így a 31 éves portugál középpályás a nyáron ingyen hagyhatja el az angol klubot. A hírt Matteo Moretto újságíró osztotta meg a közösségi médiában, megerősítve a korábbi brit sajtóhíreket, köztük Fabrizio Romano értesüléseit is.

A portugál középpályás kilenc szezonja alatt a Manchester Cityben 445 mérkőzésen lépett pályára, 42 gólt szerzett és 34 gólpasszt adott. A jelenlegi szerződése június 30-án lejár, és a hírek szerint a felek egyelőre nem egyeztettek a folytatásról, szombat délután pedig a Marca is a portugál távozásáról írt.

Amenniyben valóban lezárul a manchesteri korszak, Silva az egyik legnagyobb nyári „fogásnak” számít majd a piacon. Sajtóhírek szerint több klub is érdeklődik a portugál középpályás iránt, a leggyakrabban emlegetett kérő a Benfica, de az elmúlt átigazolási időszakokban többször felmerült a neve a FC Barcelona kapcsán is. Emellett persze a szaúdi bajnokság is komoly esélyesként szerepel a potenciális új állomáshelyek között.

