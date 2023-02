Beperelné a Herthát a Dárdait kirúgó exsportigazgató

Fredi Bobic még a menesztése után is tudna ártani volt klubjának.

Nem mindennapi történetről számolt be a Bild nyomán a Sportal. A kiesés ellen küzdő Hertha BSC január 28-án menesztett sportigazgatója, Fredi Bobic perrel fenyegette meg a korábban Dárdai Pált is foglalkoztató klubot, mivel szerinte nem a szabályoknak megfelelően történt az elbocsátása, és a végkielégítése is elmarad a várttól.

Bobic ügyvédjei már fel is vették a kapcsolatot a Hertha vezetőségével, hogy rendezzék a korábbi sportigazgató sorsát, aki hiába kapott hatszámjegyű végkielégítést, ennél többet szeretne, valamint az azonnali hatályú elbocsátást is nehezményezi.

Bobicék szerint ugyanis az azonnal hatályú menesztés szankciós szerződésfelbontásnak számít, amit csak súlyos kötelezettségszegés esetén alkalmazhatna a munkáltató, míg a szakember szerint az, hogy a csapata kieső helyen áll, nem jelenti azt, hogy ő nem végezte el a munkáját.

