Benzema többet nem lép pályára a Didier Deschamps által vezetett francia válogatottban – sajtóhír

A franciák aranylabdás támadója pár napja még támogató posztot tett közzé Instagram oldalán, amelyben arra bíztatta honfitársait, hogy már csak két mérkőzés van hátra a világbajnokságból, amit meg kell nyerniük, most azzal jelentkezett be, hogy ez az egész nem érdekli. Ráadásul Emmanuel Macron kérésére is nemet mondott a klasszis, hogy a világbajnoki döntőn ott legyen a csapattal.

A Mundo Deportivo azonban úgy tudja ez nem csak egy átmeneti állapot, hiszen a Real Madrid támadója ezt követően már nem lép pályára a Didier Deschamps vezette nemzeti tizenegyben, így meglehet, a 2024-es Európa-bajnokságon és annak selejtezőjében sem lesz ott. Így a 34 esztendős csatár valószínűleg pályafutása alatt már nem lép pályára a válogatottban. Ennek oka, hogy a katari világbajnokságon maga a szövetségi kapitány döntött úgy, hogy kitessékeli a keretből Benzemát, akinek teljesítményével nem volt elégedett az edzéseken.

A francia sajtó szerint a Deschamps és Benzema között már régebben megromlott a kapcsolat, noha a tavalyi Eb előtt a támadó elásta a csatabárdot.

