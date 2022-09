Benzema sérülése miatt aggódnak Madridban

Az Aranylabdára is esélyes támadó mindössze 30 percet bírt a Celtic elleni BL-mérkőzésen.

A Real Madrid Glasgowban múlta felül a Celticet (0-3), azonban a spanyolok sikerét beárnyékolja a klub egyik legjobb játékosa, Karim Benzema sérülése. A kiváló formában játszó 34 éves támadót ugyanis mintegy fél óra játék után le kellett cserélni, miután a jobb térdében fájdalmat érzett.

„Nem tűnik olyannak, ami miatt komolyabban aggódni kellene. De természetesen okosabbak leszünk a szerdai vizsgálatok után, reméljük, nem súlyos a sérülése” – nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a madridiak edzője, Carlo Ancelotti.

A királyi gárda nem áll jól támadóposzton, Luka Jovics a nyáron távozott, vérbeli csatárként Mariano Diaz bevethető, de kedden Eden Hazard kapott lehetőséget Ancelottitól, és léphetett be a támadósorba. A belga jól is játszott, előbb Modricnak osztott ki egy gólpasszt, majd Carvajal beadása után lényegében az üres kapuba is betalált, ezzel beállítva végeredményt.

