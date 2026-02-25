Goal.com
Bózsik Tamás

Egykori Bayern München-játékossal erősítene a Borussia Dortmund

Az idei szezont kölcsönben tölti az Olympique de Marseille-nél.

A Borussia Dortmund már előrehaladott tárgyalásokat folytat Benjamin Pavard képviselőivel, és hamarosan csatlakozhat a klubhoz - tudta meg a fussballdaten. Sőt, még arra is van esély, hogy a hivatalos bejelentés még azelőtt megszületik, hogy az átigazolási időszak elkezdődne - ez is bizonyítja, hogy a BVB valóban szeretné szerződtetni Pavard-t. 

A portál szerint a Marseille-nek hiába van opciós joga, hogy 15 millió euróért végleg szerződtesse a francia hátvédet az Intertől, ezzel várhatóan nem fog élni. 

Emellett azt is tudni véli a német sajtó, hogy a Serie A jelenlegi listavezetőjénél sem számolnak vele, így elengednék a nyáron. 

Az 55-szörös francia válogatott hátvéd korábban négy szezont eltöltött a sárga-feketék ősi riválisánál, a Bayern Münchennél, amellyel ez idő alatt mindig elhódította a bajnoki címért járó Salátástálat. 2023-ban a Serie A-ba vezetett az útja, és leigazolta az Inter. 

Csakhogy az idei kiírásra már nem számoltak vele, így került kölcsönben az OM-hez, amelyben alapembernek számít: már 28 tétmérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve. 

