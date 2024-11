Benjamin Mendy pert nyert a Manchester City ellen

A klub köteles kifizetni az elmaradó 11 millió eurós bér nagy részét.

A Manchester City-t arra kötelezték, hogy fizesse ki a többségét annak a 11 millió fontos, elmaradt bérnek, amelyet Benjamin Mendy-nek kellene megkapnia, miután felmentették a szexuális bűncselekmények vádja alól.

A cikk lejjebb folytatódik

A korábbi City-védő, Mendy 2023-ban munkaügyi keresetet nyújtott be a Premier League klubja ellen, több mint 11 millió fontnyi elmaradt bér kifizetéséért. Mendy-t 2021 augusztusában erőszakos nemi cselekményekkel vádolták, és a Manchester City 2021 szeptemberétől, a vádak miatt, egészen 2023 júniusáig, a szerződése lejáratáig felfüggesztette heti 100 ezer fontos bérét. Mendy azt állította, hogy a klub jogtalanul vont le tőle járó bért és egy tanúvallomásában azt is mondta, hogy azt ígérték neki, hogy kifizetik, miután felmentették. Ezzel szemben a klub azzal érvelt, hogy mivel Mendy-t őrizetbe vették, miután megszegte a bírósági kötelezettségeit, nem volt „képes és alkalmas ellátni a feladatait, saját magatartása következményeként”.

Mendy-t 2023 januárjában felmentették hat erőszakos nemi cselekmény és egy szexuális támadás vádja alól a Chester Crown Court-i tárgyaláson. Ezt követően egy újabb per során egy erőszakos nemi cselekmény és egy kísérleti erőszak vádja alól is felmentették. Joanne Dunlop bíró helyt adott Mendy ügyének a Manchester City ellen, ami részleges győzelmet jelentett Mendy számára a volt munkáltatójával szemben, akik most kötelesek kifizetni a 30 éves védőnek a járó bérét.

A munkaügyi bíróság döntésének összefoglalója szerint: „A döntés eredményeként Mr. Mendy jogosult lesz megkapni elmaradt bérének többségét, bár nem az egészet.”