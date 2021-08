Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Liverpool Echo információi szerint az Everton új vezetőedzője, Rafa Benítez nem számol James Rodriguez-zel a következő szezonban, és középpályás szabadon távozhat, ha megfelelő ajánlat érkezik érte. A kolumbiai 2020 nyarán Carlo Ancelotti külön kérésére érkezett a liverpooli kékekhez, ahol alapembernek számított az előző szezonban, azonban az új tréner érkezésével bizonytalanná vált jövője a liverpooliaknál.

Benítez új játékosokat szeretne szerződtetni, azonban az Everton lehetőségei erősen korlátozottak. Jól mutatja a kékek erőforrásait, hogy több játékost is ingyen igazoltak az előző nyári átigazolási időszakban, többek között Rodriguezt is. Azonban hiába érkezett ingyen a kolumbiai játékmester, hatalmas fizetése van, egyes források szerint a játékos akár 200 ezer fontot is haza vihet egy héten, amivel a csapat legjobban kereső játékosa. Beníteznek fel kellett tennie magában a kérdést, hogy Rodriguezre van szüksége, vagy inkább a fizetését a csapat vérfrissítésére használja fel. És úgy néz ki a spanyol edző az utóbbit választotta.

A másik komoly érv a kolumbiai távozása mellett, hogy erősen sérülékeny, 15 PL mérkőzést kellett kihagynia az előző idényben. Sőt, ha ez nem lenne elég, a 25 lejátszott angol bajnokiján többször is előfordult, hogy úgy zárt egy mérkőzést, hogy egyetlen egy sprint sem szerepelt a neve mellett. Mikor Carlo Ancelottit kérdezték erről, az olasz edző elmondta, hogy nem azért hozta Rodriguezt Angliába, hogy védekezzen. Azonban Benítez filozófiájába a középpályás már nem illeszkedik annyira, mint Ancelottiéba.

James Rodriguez 2010-ben került Európába, a Portohoz, majd három évvel később a Monaco szerződtette. A 2014-es világbajnokságon nyújtott teljesítményével robbant be igazán a köztudatba, még azon a nyáron leigazolta a Real Madrid, ahol 125 meccsen lépett pályára, 37 gólt lőtt, nyert két BL-trófeát, ám soha nem érte el igazán a tőle várt magasságokat.

2017-ben két évre a Bayern Münchenhez került kölcsönbe, de végleg nem akarták megvenni a bajorok, majd 2020 nyarán az Everton szerződtette. 25 angol bajnokin lépett pályára a kékek színeiben, ezeken összesen 6 alkalommal talált be, és mellé 5 gólpasszt is kiosztott.

