Ben White nemet mondott az angol meghívóra

Southgate csalódott.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Gareth Southgate csalódott.

A cikk lejjebb folytatódik

Gareth Southgate keretett hirdetett a brazilok és belgák ellen vívott meccsrem ahogy az lenni szokott, most is sok kérdést kapott a kimaradók miatt az angol sajtótól. Kobbie Mainoo és Kalvin Philips esetében diplomatikusan fogalmazott a kapitány, Ben White esete azonban nagyon érdekes.

"Múlt héten kaptam egy telefont az Arsenaltól, hogy Ben White szeretné, ha nem hívnám meg a válogatottba. Az ő döntése volt ez, nagyon sajnálom, mert remek teljesítményt nyújt és nagy segítségére lenne a csapatnak.



Kivittem egy Eb-re és egy vb-re is, sőt Katar után is beszéltünk. Én mindenképpen be akartam hívni, de ő kijelentette, hogy nem szeretne jönni."

Ahogy arról már beszámoltunk, az Arsenal a mai nap jelentette be, hogy meghosszabbította a védő szerződését.