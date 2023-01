Bemutatták új klubjánál Ronaldót, aki kezdésként beszólt Messinek

"Az egyetlen, aki le tudta győzni a világbajnokot, az Szaúd-Arábia volt."

Cristiano Ronaldo ma megérkezett Szaúd-Arábiába, ahol a reptéren virágcsokrokkal fogadták őt és családját.

Rijád-szerte óriásplakátokon üdvözölték a 37 esztendős támadót, a nevével ellátott mezeket pedig a forgalmas utakon, a piros lámpáknál árulták.

Az ötszörös Aranylabdás futballista ezután átesett az kötelező orvosi vizsgálatokon, majd sajtótájékoztató keretében hivatalosan is bemutatták az Al-Nassr-nél.

Ronaldo bemutatására 130 000 jegyigénylés érkezett a 25 ezer fő befogadására alkalmas Mrsool Parkba, ahová 3 fontnak megfelelő riált kértek a belépőkért, a bevételt pedig jótékony célra fordítják.

"Büszke vagyok arra, hogy meghoztam ezt a döntést. Európa legnagyobb klubjaiban játszottam már, most pedig készen állok egy új kihívásra. A családom is támogatott mindenben. A tudásommal és a tapasztalatommal segíteni akarok, hogy fejlődjön a futball Szaúd-Arábiában, példakép akarok lenni a fiatalok számára. Számos megkeresésem volt Európából, Brazíliából, Ausztráliából és az Egyesült Államokból is, de a szavamat adtam ennek a klubnak. Ez egy nagy lépés számomra, nem érdekel, mit gondolnak az emberek. Nem a pályafutásom végét jelenti, hogy a Közel-Keletre jöttem. Rekordokat döntöttem Európában, és most rekordokat dönteni jöttem Ázsiába. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, tudom, mennyire versenyképes a bajnokság. A futball sokat változott, a világbajnokságon is láthattuk, hogy milyen nehéz volt Costa Ricát vagy az afrikai csapatokat legyőzni, a legjobb példa erre pedig Szaúd-Arábia, amely a végső győztest is képest volt felülmúlni" - mondta Ronaldo a bemutatásán, hozzátéve, hogy már a csütörtöki bajnokin bevethető lesz, amennyiben számítanak rá.

Rudi Garcia, a csapat vezetőedzője a teltházas teremben azzal viccelődött, hogy az Al-Nassr sajtótájékoztatóin eddig többnyire csak két-három újságíró jelent meg, de természetesen mindenkit szeretettel várnak, hogy Ronaldóról írjanak.

"Megtiszteltetés számomra és az Al-Nassr számára, hogy üdvözölhetjük Cristianót, aki egy példakép. Az a célom, hogy boldoggá tegyem őt, hogy élvezze a futballt a klubnál" - nyilatkozta a tréner.

A sajtótájékoztató után Ronaldo az öltöző felé vette az irányt, hogy találkozzon új csapattársaival, a stadionban pedig már tűkön ültek a szurkolók.

A portugált sztárt aztán végül a drukkerek is megpillanthatták, mikor kifutott a stadion gyepére, ahol a közönségnek is megismételte, amit az újságíróknak mondott, majd labdákat írt alá, amiket néhány szerencsés vihetett haza.

