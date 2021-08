Bemutatták Messit új csapatánál – hivatalos!

A hatszoros aranylabdás játékos a PSG-ben folytatja pályafutását.

A PSG hivatalos közösségi oldalán jelentette be Lionel Messi érkezését. Az argentin kiválóság 2 évre írt alá, és évente közel 35 millió eurót fog haza vinni új szerződésével. Annak ellenére, hogy sajtóhírek szerint Neymar felajánlotta Messinek a 10-es mezszámot, az argentin mégis a 30-as számban fog játszani a párizsiaknál.

Messi 21 év után hagyta ott Barcelonát, és tette át székhelyét Párizsba. Szinte leírni is lehetetlen, mennyi címet nyert Messi a Barcelonával, 10-szer volt spanyol bajnok, hétszer kupa-győztes, hétszer emelhette magasba a spanyol kupát, négyszer hódította el a Bajnokok Ligáját, 3-3 alkalommal pedig az UEFA-szuperkupát és klubvilágbajnokságot is megnyerte.

Mi történt Messi és a Barcelona között?

A történtek fényében talán már másodlagos, hogy az argentin játékosnak miért is kellett távoznia Barcelonából. Annak ellenére, hogy Messi szerződése hivatalosan június 30-én lejárt a katalánoknál, a klub igazgatótanácsa, Joan Laporta elnök vezetésével hónapok óta arra törekedett, hogy Messi szerződését valahogy meghosszabbítsák, és az elnök a sajtónak is folyamatosan azt kommunikálta, hogy a játékmester nem megy sehova. A támadó édesapja, – aki egyben ügynöke is – múlthét csütörtökön leült tárgyalni a katalánokkal, hogy véglegesítsék a már előkészített megegyezést. A hatszoros aranylabdás játékos 50% fizetéscsökkentésbe is belement volna, hogy maradhasson szeretett klubjánál. Miután a felek mindenben megegyeztek, jött a hidegzuhany. Messi és a Barcelona megállapodása nem formalizálható, ennek hátterében pedig a Liga új szabályai állnak, amelyek fizetési sapkát vezettek be a kluboknál. Ez azt jelenti, hogy egy meghatározott keretnél nem lehet magasabb a klub összes bérköltsége, és Messi fizetésével a Barcelona túllépte volna ezt a keretet. Ez az oka annak, hogy klublegendának 21 év után távoznia kellett a Nou Campból.

