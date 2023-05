Bemutatták a 2026-os vb logóját, a szurkolók kiakadtak!

Nem mindenkinek nyerte el a tetszését.

Magyar idő szerint szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Los Angelesben bemutatták a 2026-os világbajnokság logóját, amelynek Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok ad otthont.

A ceremónián Gianni Infantino, a FIFA elnöke, valamint a Ronaldo, a brazil válogatott legendája leplezte le az emblémát, amely azonban nem minden szurkoló tetszését nyerte el.

A logó ugyanis meglehetősen egyszerűre sikeredett, egy fekete háttér előtt az évszámot jelölő 26-os, valamint a világbajnokság trófeája jelenik meg.

A közösségi médiában többen is úgy vélik, ezt egy öt éves is meg tudta volna rajzolni, mások szerint ennél még a sokat kritizált katari vb logója is jobban sikerült, s van, akinek 60 másodperc is elég volt, hogy elkészítse.

Romy Gai, a FIFA vezérigazgatója szerint azért választottak ilyen egyszerű dizájnt, mert ez lehetővé teszi, hogy minél többféleképpen fel tudják használni.