Bemutatta új klubja Varga Kevint

Varga Kevin az Apollon Limasol csapatában folytatja.

Arról már korábban is tudni lehetett, hogy az Apollon Limasol és Varga Kevin megegyezett a személyes feltételekben, most viszont hivatalosan is bejelentette új csapata a magyar támadót, miután átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon.



Varga februárban igazolt vissza Törökországból Debrencenbe, most ingyen váltott csapatot.