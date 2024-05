Bemutatta új edzőjét az Ekl címvédője - hivatalos!

A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori trénere ül le a kispadra.

A West Ham United csütörtökön hivatalos honlapján jelentette be, hogy a következő idénytől Julen Lopetegui veszi át a csapat irányítását.

Május elején vált hivatalossá, hogy David Moyes és a Kalapácsosok útjai elválnak a szezon végén, s már akkor tudni lehetett, hogy a Real Madrid és a spanyol válogatott egykori trénere ül le a kispadra, ám a bejelentésre máig várni kellett.



"Nagyon boldog vagyok, hogy része lehetek a klub jövőjének. Igyekszem nyomot hagyni. Az ambícióm edzőként mindig az, hogy egyre jobb legyek, hogy minél több és minél nagyobb célokat érjek el, ösztönözzem és fejlesszem a játékosokat, a csapatot, és versenyezni, mert a futball erről szól – a versenyről. Fantasztikus nap volt, amikor megkötöttük a megállapodást, mert 100 százalékos az elkötelezettségem. Voltak más lehetőségeim is, de nagyon örülök, hogy a West Ham engem választott, mert én is a West Hamet választottam. Izgatott vagyok, természetesen minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy segítsem a klubot és a csapatot a céljaink elérésében. A szurkolók pedig kulcsfontosságúak lesznek az eredményességben" - mondta a klubhonlapnak Lopetegui, akinek nem lesz ismeretlen bajnokság a Premier League, hiszen 2022 novemberétől kezdődően kilenc hónapon keresztül a Wolverhamptont is irányította, tavaly augusztusban azonban a szezonkezdet előtt hat nappal beadta felmondását arra hivatkozva, hogy a vezetőség nem szerezte meg a számára szükséges labdarúgókat.

Lopetegui két éven keresztül irányította a spanyol válogatottat, majd viharos körülmények között távozott onnan is: miután a Real Madrid 2018 nyarán bejelentette, hogy ő veszi át az együttes irányítását, a spanyol szövetség azonnali hatállyal, az oroszországi világbajnokság kezdete előtt menesztette pozíciójából a szakembert.

Az 57 esztendős tréner a Királyi Gárdánál sem ragadt meg sokáig, mindössze négy hónapon keresztül irányította a Blancókat.