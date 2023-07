Bemutatta új csapata a magyar válogatott kapust - hivatalos!

Három évre írt alá.

A Paksi FC-ben folytatja pályafutását Szappanos Péter. A Bp. Honvédot elhagyó kapus három éves szerződést kötött a kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató klubbal.

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam a csapathoz. Szintem régóta minden játékos pozitívan szemléli a Paks példaértékű filozófiáját, munkáját. A tavalyi évadban is egy kis szerencsével meglehetett volna a dobogó. Az ügyvezető úrral egyeztetve, idén is hasonló célokkal vágunk neki a szezonnak. Egyénileg is szeretnék minél többet hozzátenni ahhoz, hogy minél előrébb végezzen a klub” - nyilatkozta az egyszeres magyar válogatott kapuvédő a paksifc.hu-nak.

Szappanos a Paks nyolcadik nyári igazolása.