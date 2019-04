Bemutatkoztak a Honvéd új tulajdonosai

Minden feltétel adott lesz a sikeres szerepléshez Kispesten.

A a héten bejelentett tulajdonos váltás után a mai napon hivatalosan is bemutatta a klub új tulajdonosait.

A kispestiek honlapjának tájékoztatása szerint az anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosítását, a célok kitűzését és a szervezet irányítását nevezte legfőbb feladatának Bozó Zoltán és dr. Mendelényi Dániel, a Budapest Honvéd új tulajdonosai, akik kiemelték: szakmai döntéseikben a futballklub stábjának tanácsaira fognak hallgatni.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy kiemelt céljuk az eddig is sikeresen működő utánpótlásképzés támogatása, ezzel együtt minél több fiatal magyar játékos szerepeltetése az első osztályban, illetve a nemzetközi porondon. Bozó Zoltán hangsúlyozta azt is, hogy az eddiginél szorosabb kapcsolatot szeretnének kialakítani a Honvéd szurkolóival.

Mint ismeretes, a Bozó Zoltán és dr. Mendelényi Dániel vezette Metalcom csoporthoz tartozó befektetőcég, a Reditus Equity Zrt. vásárolta meg a Honvéd Futball Club Kft. 100 százalékos üzletrészét a Quinex America LLC-től, a The Hemingway Group leányvállalatától. Az új tulajdonosok már akkor is elmondták, hogy az utánpótlásképzés további fejlesztésével kívánják erősíteni a patinás klub eredményeit úgy, hogy közben fenntartják annak kiegyensúlyozott, nyereséges gazdálkodását.

A Honvéd megvásárlásának ötlete George F. Hemingway korábbi tulajdonossal történt találkozásból ered, a 2 évvel ezelőtti első beszélgetés pedig most ért megegyezéssé. Bozó Zoltán elmondta: a klub pénzügyi helyzete stabil, az új tulajdonosok ezt a kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatják majd.

Dr. Mendelényi Dániel leszögezte: szeretnének az eddigieknél több fiatal magyar játékost látni a nagycsapatban, melynek kitűnő alapja a korábbi tulajdonos által alapított és jól működő futballakadémia. Ezzel együtt a régebben a Honvédban futballozó, egykori játékosokra is számítanak a klubnál, ami szurkolói igény is egyben.

Újságírói kérdésekre válaszolva elhangzott: minden játékosokkal, illetve az átigazolásokkal kapcsolatos döntésben meghatározó lesz a szakmai stáb véleménye, a tulajdonosok feladata mindehhez a biztos pénzügyi és stratégiai háttér megteremtése. Ugyanez a helyzet a klub nevével kapcsolatban is: a Kispest név újbóli használatára természetesen nyitottak, mint ahogyan az ezzel összefüggő tárgyalásokra is, hiszen ismerik a Honvéd szurkolóinak ilyen irányú kéréseit. Velük egyébként az új tulajdonosok az eddigieknél jóval szorosabb együttműködésre törekszenek majd.

