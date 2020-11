Bemutatjuk a futball egyik leghülyébb játékosát

Azt gondoltuk, hogy ilyen csak Mario Balotellivel történhet meg, de kiderült, hogy nem ő vezeti a világ leghülyébb futballistát felsoroló listát. Minimum holtverseny alakult ki az élen.

Belga lapértesülések szerint Emmanuel Dennis – méltán híres! – azért került ki az FC Bruges Dortmund elleni BL-keretéből, mert nem ülhetett a helyére a csapatbuszon. Ráadásul nem azért, mert valaki már elfoglalta, hanem azért, mert a koronavírus-szabályok miatt oda senki sem ülhetett. Erre Emmanuel Dennis fogta magát, megsértődött és leszállt a járműről.

A Bruges hivatalos indoklásában persze erről szó sincs:

