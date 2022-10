Belső vizsgálatot indít az Újpest Véber ügyében

Hivatalos közleményben reagált az Újpest a Véber Györggyel kapcsolatos ügyben.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy arról korábban beszámoltunk türhetetlen módon beszélt játékosaival az Újpest-MTK U19-es bajnoki mérkőzésen Véber György, ami pár nap alatt nagy sajtóvisszhangot kapott. Emiatt az MLSZ vizsgálatot indított, most pedig az Újpest is arról adott ki közleményt, hogy belső vizsgálatot indít. "Megállapítást nyert, hogy az október 1-jén lejátszott, Újpest-MTK mérkőzésen a vezetőedző kritikán aluli hangot ütött meg a pálya szélén, szidalmazva a csapat játékosait, ezzel megsértve a klub etikai kódexét."

Az Újpest a közleményben kitér arra is, Véber érdemeit nem vonják kétségbe, mind játékosként, mind edzőként elvitathatlan, valamint klubhűsége és szakmai tudása is megkérdőjelezhetetlen, emiatt írásbeli figyelmeztetésben részesítik.

"Aki ismer, az tudja, együtt élek a mérkőzéssel, ha tehetem, felfutnék a pályára igazgatni a játékosokat. Mivel ezt nem tehetem meg próbálom őket a pálya széléről instruálni. Ezen a meccsen valahogy semmi nem úgy alakult, ahogy kellett volna, lélektelen futballt játszottunk és sajnos felültem az ellenfél fricskáinak is, így félrevonultam kidühöngeni magam. Őszintén sajnálom, hogy ennyire elragadott a hév, ez nem a pályára való, pláne nem gyerekek előtt. Szeretném, ha ez nem befolyásolná a csapat sorsát, remek srácok, akik szeretnek futballozni és remek eredményeket értel el eddig. Természetesen bármilyen retorziót elfogadok az MLSZ és a klub részéről is, vállalom a következményeket. A szívem továbbra is az Újpesté!" - nyilatkozta az esettel kapcsolatban az ujpestfc.hu-nak Véber György.

Kövesse Facebook-oldalunkat is! Színes exkluzív tartalmakkal várunk nap mint nap minden futball barátot!

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A DVSC-Újpest bajnokin a hazaiak győzelme 2.60, a döntetlen 3.25, a vendégsiker 2.80-szoros szorzóval fogadható. (x)