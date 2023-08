Bellingham megint megvillant, nehéz meccsen nyert a Real

Az angol játékosa fejese döntött.

A spanyol bajnokság második fordulójának nyitómeccsén, a Real Madrid megszenvedett a Celta Vigo ellen, de Bellingham fejesével nyert.

Rémálomszerűen kezdődött a mérkőzés a királyi gárda számára, Larsen már a harmadik percben betalált, végül a VAR ezt a találatot elvette. Az első félidő így is Rafa Benítez csapatának sikerült jobban, a félidőben 0-0 állt az eredményjelzőn.



A második félidőben valamelyest feljavult a Real, a 68. percben pedig tizenegyeshez is jutott az együttes, ezt azonban Rodrygo elpuskázta. Végül azonban mégis összejött a gól, a 81. percben egy szögletet Joselu csúsztatott meg, majd Bellingham fejelte a hálóba a labdát. A Real így harmadik mérkőzését is megnyerte és továbbra is százszázalékos.