Bellingham a Premier League-be tart

Az angol játékost összesen négy első osztályú csapat akarja megszerezni.

A Brentford és két további Premier League-alakulat után most a Crystal Palace is beszállt a Jobe Bellingham aláírásáért folytatott harcba. Az élvonalbeli csapatoknak nagyobb összeget kell a Sunderland asztalára letenni, ha csapatukban akarják tudni a 18 esztendős középpályást.

Fabrizio Romano szerint a Crystal Palace az átigazolási időszak egyik fő feladatának tekinti a 18 éves játékos megszerzését. Jobe Bellingham, Jude fiatalabb testvére minden sorozatot figyelembe véve az elmúlt szezonban 47 mérkőzésen lépett pályára az első teljes felnőtt szezonja alkalmával. Állítólag a Crystal Palace menedzsere, Oliver Glasner jóváhagyta a Sunderland játékosának szerződtetését, így a sportigazgató, Dougie Freedman vezeti a tárgyalásokat.

A Palace az elmúlt szezonokban jelentős sikereket ért el az angol másodosztályból való igazolások terén. Michael Olise és Eberechi Eze kulcsfontosságú játékosokká nőtték ki magukat a Crystal Palace kiváló PL-idényében. Adam Wharton, akit a Palace a Blackburn Roverstől igazolt a januári átigazolási időszakban, már megkapta első angol válogatott meghívóját, és állítólag a Bayern München is érdeklődik iránta.

Nem a Crystal Palace az egyetlen csapat, amely szeretné megszerezni Bellingham aláírását, a Brentford is figyelemmel kíséri a fejlődését, mivel szeretnék a középpályájájukat megerősíteni. A Serie A-ban szereplő Lazio is figyeli a fiatal 191 centiméteres labdarúgót, akinek szerződtetése már idén januárban is felmerült a klubnál.

Amikor Bellingham tavaly nyáron aláírt a Sunderlandhoz, a szerződésének hossza nem került nyilvánosságra, de a jelenlegi információk szerint még több szezon van hátra belőle, így jelentős összegre lesz szükség ahhoz, hogy a Sunderlandet sikerüljön meggyőzni Bellingham eladásáról. Jobe, testvérhez hasonlóan a Birminghamben kezdte a pályafutását, majd tavaly igazolt a Fekete Macskákhoz, ahol 18 évesen sikerült az első teljes felnőtt szezonját teljesítenie. A 2023/24-es EFL-szezonban 45 mérkőzésen összesen hét találatig jutott.