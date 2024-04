Bellingham: A pályán akarok válaszolni a kritikákra

Erre este remek lehetősége lesz.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Carlo Ancelotti is megvédte.

A cikk lejjebb folytatódik

Jude Bellingham elképesztően kezdte madridi karrierjét, valósággal berobbant új csapatába. Az elmúlt két hónapban összesen egy gólt lőtt klubjában az angol, s bár a teljesítménye továbbra is remek, természetesen már jönnek a kritikák.



"Nem érdekelnek a kritikák, a pályán akarok válaszolni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sok gólt szerzek rögtön az első mérkőzéseimen, de most már többet és többet akarok lőni. Csak a mérkőzésekkel foglalkozok."



Carlo Ancellotti védelmébe vette játékosát, szerinte az emberek elfelejtik, hogy az angol még mindig csak 20 éves, de már most nagyszerű, modern futballista és biztos benne, hogy nagy dolgokat fog véghez vinni a jövőben.