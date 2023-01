Bejelentették: Hamarosan új tulajdonosa lehet a Manchester Unitednek!

Megerősítették a tárgyalások tényét!

Az egyik leggazdagabb brit üzletember, Sir Jim Ratcliffe és cége, az INEOS megvásárolná az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitedet - számolt be a hírről az MTI.

„Hivatalosan is bekapcsolódtunk a folyamatba” – mondta a világ egyik legnagyobb vegyipari vállalatának szóvivője a The Timesnak.

Az MU-t 2005-ben vásárolta meg a Tampa Bay Buccaneers NFL-csapatát is birtokló Glazer-család 790 millió fontért. A tulajdonosi körnek hosszú ideje feszült a viszonya a csapat szurkolóival, akik 2021-ben tüntettek is ellenük, miután az együttes is ott volt az Európai Szuperliga kitalálói és támogatói között. Glazerék novemberben jelentették be, hogy megfelelő ajánlat esetén eladná a klubot.

Érdekesség, hogy Ratcliffe és az INEOS – amelynek profi országúti kerékpáros és vitorlás csapata is van – tavaly áprilisban a Chelsea megvételével is próbálkozott, a befutó azonban végül egy amerikai befektetőcsoport lett 4,25 milliárd fontos ajánlattal.

Az MU 18 mérkőzés után jelenleg negyedik a Premier League-ben.

