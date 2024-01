Bejelentette visszavonulását az FTC korábbi játékosa

A magyar válogatottban is pályára lépett.

Visszavonult a futballtól és a Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának másodedzője lett az egyszeres magyar válogatott Bosnjak Predrag.

A szabadkai születésű Bosnjak Predrag több mint tíz éve, 2011 februárjában igazolt Szerbiából Magyarországra. Első csapata a Nyíregyháza volt, majd Veszprémbe szerződött, a 2013/14-es szezont viszont már a Rohonci úton töltötte, alapembere volt a hatodik helyen végzett csapatnak, 2014. június 4-én Albánia (1-0) ellen a magyar válogatottban is bemutatkozott. Jó játékára más klubnál is felfigyeltek, a szezon végén az FTC szerződtette, majd a fővárosi klub télen a bajnokság végéig kölcsönadta Nyíregyházára. Ezt követően visszatért az Üllői útra, ahonnan 2015 júliusában a Haladás kivásárolta élő szerződéséből. A bal oldali védő azóta is alapembere volt a zöld-fehéreknek, az NB I.-ben és az NB II.-ben is jó teljesítményt nyújtott. A 38 éves, szerb-magyar Bosnjak szerződése nyáron jár le - azonban tavasszal már nem játékosként, hanem Aleksandar Jovic egyik másodedzőjeként, a távozó Lengyel Patrik helyett segíti a csapat munkáját. Bosnjak az NB I.-ben 149 bajnokin szerepelt és egy gólt szerzett, míg az NB II.-ben 193 bajnokin 6 gólig jutott, míg Szerbiában 28 első osztályú mérkőzésen két gólt jegyzett.

- Ami a mostani döntésemet illeti, nem mondhatom, hogy hosszú gondolkodás előzte meg. Már ősszel is megfordult a fejemben, hogy váltok, aztán amikor hazamentem a téli szünetre, kikapcsoltam mindent és sokat gondolkodtam - végül eldöntöttem, hogy befejezem pályafutásomat. Az Illés Akadémián már két éve egyéni képzéseket tartok és megvan a B-licencem is, szóval van tapasztalatom edzői téren. A családommal, a szüleimmel is megbeszéltem mindent, nélkülük nem akartam dönteni. Hogy miért határoztam így? Egyelőre jól ment a foci és nem akartam megvárni, amíg ez megváltozik és lefelé kilógok a csapatból. Sok játékos nem érzi, mikor kell visszavonulni. Én most megkaptam ezt a lehetőséget a klubtól, hogy a szakmai stáb tagja lehetek, amiért nagyon hálás vagyok. A játékosok a pályán is hallgattak rám, úgyhogy ez nem változott most, az edzéseken sem. Élvezem a munkát, megpróbálom átadni számukra a rám jellemző pozitív mentalitást, karaktert, zsiványságot és azt, hogy az utolsó pillanatig küzdeni kell és sosem szabad feladni. Otthon vagyok a modern futballban is és sok korábbi játékostársam dolgozik külföldön edzőként, másodedzőként, sportigazgatóként - velük tartom a kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy nagy előny lesz, hogy tudok a játékosok fejével gondolkodni.