Bejelentette új vezetőedzőjét a Kozármisleny

Czuczi Mátyást nevezték ki a labdarúgó Merkantil Bank Ligában (NB II) szereplő Kozármisleny vezetőedzőjének.

A klub honlapjának hétfői bejelentésében az új tréner elmondta, amellett, hogy köszöni a lehetőséget, örül, hogy Kozármislenyben dolgozhat.

"Mindig úgy éreztem, hogy amikor eljön az idő, és a saját utamat szeretném elkezdeni vezetőedzőként, ez a klub kiváló kiindulópont lehet számomra. Nagy öröm számomra, hogy most itt lehetek" - fogalmazott a tréner, aki az MTK-hoz távozó Pinezits Máté helyét veszi át.

A 35 éves Czuczi korábban a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányával, Bernd Storckkal, illetve Joan Carillóval, a Videoton korábbi bajnok és kupagyőztes vezetőedzőjével dolgozott együtt.

A tréner másodedzőként többek között Belgiumban, Szlovákiában és Lengyelországban is vállalt munkát, Magyarországon a DVSC és a PMFC együtteseinél dolgozott.

A Kozármisleny a tizedik helyen áll az NB II-ben.



Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.