Bejelentette új kapitányát az amerikai szövetség

Nagy nevet akartak a hazai rendezésű világbajnokságra.

Amerikai labdarúgás végre megkapta a várva várt edzőjét: Mauricio Pochettino lett az Egyesült Államok férfi válogatottjának új vezetője.

Közel egy hónapnyi pletyka és találgatás után, amelyek Mauricio Pochettinót a USA kispadjához kapcsolták, az amerikai labdarúgó szövetség végül bejelentette az argentin edző kinevezését.

A folyamatot késleltették a Chelsea-vel való anyagi elszámolások, de ezeket az akadályokat végül sikerült elhárítani, és a szövetség kedden hivatalosan is bejelentette Pochettino szerződtetését. Az Egyesült Államok labdarúgó szövetsége kevesebb mint 30 perccel a New Zealand elleni barátságos mérkőzés előtt jelentette be a hírt Cincinnati-ben.

Pochettino nem volt jelen Cincinnati-ben, de szerdán New Yorkba repül, hogy átvegye a válogatott irányítását, és vezesse a csapatot a 2026-os világbajnokság felé, amelyet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendez.

A 52 éves Pochettino Gregg Berhalter helyét veszi át, akit a nyári Copa America korai kiesése után menesztettek. Feladata lesz helyrehozni az amerikai futballt a 2026-os világbajnokság előtt, ami az ország számára egy hatalmas lehetőség.

„A döntés, hogy csatlakozom a amerikai válogatotthoz, nemcsak a futballról szólt számomra; ez egy utazás, amit ez a csapat és az ország megtesz” – mondta Pochettino egy nyilatkozatban. „Az energia, a szenvedély és az éhség, hogy valami igazán történelmit érjünk el itt – ezek azok a dolgok, amelyek inspiráltak. Az, hogy vezethetem az amerikai férfi válogatottat, egy olyan lehetőség, amit nem hagyhattam ki. Egy tehetséggel és potenciállal teli csapatot látok, és együtt valami különlegeset fogunk építeni, amire az egész nemzet büszke lehet.”