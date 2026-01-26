Bejelentette támadója távozását a Kazincbarcika

A mai nappal távozott klubunktól Prosser Dániel, aki 2025 nyarán érkezett Kazincbarcikára. Három bajnoki mérkőzésen lépett pályára, gólt nem szerzett. Mindent köszönünk! További pályafutásodhoz sok sikert kívánunk - írta közleményében a csapat.



A támadó korábban a Honvédban, a Puskás Akadémiában, a Sepsiben, a Diósgyőrben, az MTK-ban, a Sonderjyske-ben és a Szegedben is megfordult, nyáron ingyen érkezett az újonchoz. Idén a Felcsút ellen 46, a Diósgyőr ellen 15 és a Paks ellen 11 percet töltött a pályán.