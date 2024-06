Bejelentette első nyári szerzeményét az FTC

Isaac Pappoe csatlakozott.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Németország ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

"Fizikális adottságaival, gyorsaságával és a labdabirtoklás során mutatott képességével felhívta magára a figyelmet"

A cikk lejjebb folytatódik

A Ferencvárosban folytatja pályafutását az izraeli Ashdod csapatától érkező ghánai utánpótlás-válogatott középpályás, Isaac Pappoe.

Isaac Pappoe 2003. december 20-án született. 2022-ben, mindössze 19 éves korában került Ghánából az izraeli FC Ashdod együttesébe. Isaac Pappoe az elmúlt idényt kölcsönben a svájci másodosztályú FC Aarau együttesében töltötte.

A védekező és támadó középpályásként is bevethető játékos Svájcban 28 bajnoki mérkőzésen 2165 percet játszott, összesen két találatot és öt gólpasszt jegyzett. A Svájci Kupában egy meccsen jutott szóhoz, 84 percet töltött a pályán.

Korábban kétszer a ghánai U20-as válogatottban is szerepelt.

„Isaac Pappoe egy nagyon tehetséges, jó kvalitásokkal rendelkező labdarúgó, aki egy komplex középpályás. A játék védekező és támadó fázisában is meggyőzött minket a képességeivel. Fiatal kora ellenére nagyon érett játékot mutat. Fizikális adottságaival, gyorsaságával és a labdabirtoklás során mutatott képességével felhívta magára a figyelmet. Győztes mentalitású labdarúgó, és ezt szeretnénk, ha Ferencvárosban is kamatoztatná. Isaac a jövőre tekintettel egy fontos igazolásunk lehet, de szeretnénk, ha minél hamarabb szurkolóinknak is megmutatná a tehetségét” – mondta az új játékosról Hajnal Tamás sportigazgató.

Kövesd a GOAL tartalmait a teljes Európa-bajnokság alatt, hiszen szerkesztőségünk exkluzív interjúkkal, élő tudósításokkal és rengeteg extra tartalommal vár végig a torna során! Ha velünk tartasz, nem maradsz le semmiről sem! IDE KATTINTVA mindent megtalálsz a 2024-es németországi Eb-ről.