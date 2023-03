Befutott az első hivatalos ajánlat Sallai Rolandért – ennyiért váthat klubot

Közel lehet a megállapodás!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Calcio Mercato értesülései szerint az olasz Lazio van a legközelebb Sallai Roland játékjogának megszerzéséhez.

Az olasz lap információi szerint 14-15 millió eurós megállapodástervezetet készített elő a Lazio sportigazgatója, Igli Tare. A játékost már korábban több klubbal is összeboronálták, most úgy néz ki a Lazio teszi meg az első hivatalos lépést. A Calcio Mercato spanyol értesülésekre hivatkozva hozzáteszi a Sevilla is szeretné sorsaiban tudni a magyar támadót.

Sallai Roland idén sérüléssel küszködött, 2 hónapot töltött a felépüléssel. A magyar válogatott játékos ebben a szezonban 13 mérkőzésen lépett pályára a Freiburg színeiben.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester City-RB Leipzig BL-nyolcaddöntőn a hazaiak győzelme 1.42, a döntetlen 5.00, a vendégsiker 8.00-szoros szorzóval fogadható.(x)