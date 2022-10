Befejezi a Bayern München francia legendája, az is kiderül mit csinál ezután

Továbbra is marad a labdarúgásban a Salernitana futballistája, Franck Ribéry, azonban a stoplist szögre akasztja.

Hivatalos közleményben jelentette be Franck Ribéry, hogy a Spezia ellen játssza utolsó profi labdarúgó-mérkőzését. A futballista a visszavonulását követően jelenlegi csapata, a Salernitana klubigazgatója lesz.

"Szeretek Salernóban élni, a klub pedig esélyt adott nekem, hogy náluk fejezzem be a karrierem, én pedig maradni szerettem volna. Klubigazgatóként fogom folytatni, a csapat ezt az esélyt is megadta nekem, nagyon várom már az új kihívásokat" - áll a közleményben. Ribéry hozzáteszi, a szurkolók és a salernói emberek is fantasztikusak, és nagyon örül, hogy maradhat.

