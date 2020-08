Beckhamtől Figoig: A 21. század legmegrázóbb igazolásai

A GOAL.com végignézte azokat a transzfereket, amelyek az utóbbi két évtizedben megrengették a futballvilágot.

# 20 Ronaldinho: az AC Milantól a Flamengohoz

2011-ben, amikor távozott az AC Milanból Ronaldinho rendkívül népszerű volt.

A Flamengoba való igazolása nem volt annyira sokkoló, ugyanis a szülőföldjére tért haza. A rivális Gremionál viszont hazavárták a korábbi játékosukat, a szurkolók már ünneplésbe is kezdtek, amikor a Flamengo elhappolta Ronaldinhót az orruk elől.

# 19 Andrea Pirlo: U23 - Juventus

Andrea Pirlotól nem idegenek az éles váltások, mivel korábban az Intertől igazolt az AC Milanhoz, majd később átment a Juventushoz, ahol Gianluigi Buffon csak annyit mondott róla: "Isten létezik".

2020-ban azonban szintet lépett és a Juventus U23 edzője lett, előzetes edzői tapasztalat nélkül, majd Maurizio Sarri kirúgását követően egyből az első csapatnál találta magát.

# 18 Julien Faubert: a West Hamből a Real Madridhoz

A francia szélső Julien Faubert különös karriert tudhat magáénak. Cannes-ból Bordeaux-n át a West Ham felé vezetett az útja, majd a világ tátott szájjal figyelte, amikor a 2009. januárjában az átigazolási időszak utolsó pillanataiban bejelentkezett érte.

Csak kétszer lépett pályára a madridiaknál, párszor rajtakapták ahogy a kispadon alszik, ráadásul különböző okokból néhány edzést is kihagyott.

# 17 Edgar Davids: visszavonult a Barnetba

2012-ben az Ajax, a Juventus és a holland válogatott korábbi legendája, Edgar Davids nyugdíjba vonult, hogy egy londoni kis klubban játsszon.

Nem egy Premier League-s óriást választott, hanem egy harmadik ligás csapatnál, a Barnetnál lett játékos-edző.

Az egyes számú mezt viselte, és nem utazott el idegenbeli meccsekre, ha a csapatnak egy hotelben kellett éjszakáznia.

A Barnet kiesett, de Davids tovább maradt és irányította a csapatot az alacsonyabb osztályban is. 2014-ben távozott onnan, azóta nem edzősködik.

# 16 Bebe: a Vitoriaból a Manchester Unitedhez

Alex Ferguson híres volt arról, hogy éles szemmel szúrta ki a tehetségeket. De azt megelőzően, hogy 2010-ben leigazolta Bebét, még játszani sem látta a középpályást.

Valójában Bebe még pályára sem lépett a Vitoriánál és csupán öt hetet töltött a klubnál, mielőtt a kemény 7 millió fontot fizetett érte.

Ezért a pénzért két gólt lőtt a Vörös Ördögöknél, de az ott töltött négy szezonja alatt mindössze hétszer lépett pályára.

# 15 Andy Carroll: a Newcastle-tól Liverpoolba

Amikor 2011-ben a eladta Fernando Torrest a -nek a téli átigazolási időszak utolsó napján, a vörösöknek sürgősen új csatár után kellett nézniük.

Mivel szorított az idő, 35 millió fontért leigazolták Andy Carollt a Newcastle-től.

Caroll óriási pénzkidobásnak bizonyult a Liverpool számára, mindössze hat gólt szerzett a PL-ben és több időt töltött sérülésekkel, mint a pályán.

Ugyanebben az átigazolási időszakban vették Luis Suarezt is. A két játékos közötti különbség pedig egyértelmű volt.

# 14 Mario Götze: a Borussia Dortmundtól a Bayern Münchenhez

A a Real Madridot ejtette ki 2013-as elődöntőjében - lenyűgöző eredmény.

Azonban az elődöntő mérkőzés előtt kiderült, hogy a csapat egyik sztárja, Mario Götze csatlakozik a Dortmund -riválisához, a Bayern Münchenhez, amely ráadásul a BL-döntőbeli ellenfeleik voltak.

A Bayern kifizette Götze 37 milliós kivásárlási árát, amellyel nemcsak a Dortmund rajongóit, hanem a BVB vezetőedzőjét, Jürgen Kloppot is felidegesítették. Utóbbi úgy gondolta, hogy a bajorok igazán megvárhatták volna a szezon végét, mielõtt ajánlatot tettek.

# 13 Gary Neville: a félresikerült valenciai kaland

Nincs abban semmi különös, hogy korábbi játékosok egyből edzői pályára lépnek, miután szögre akasztják a stoplist. Nagyon meglepő húzás volt azonban, amikor a Valencia 2015-ben Gary Neville-t nevezte ki Phil Neville ideiglenes edző helyett.

Amikor az idősebb Neville fiú a La Ligában landolt még viszonylag kevés edzői tapasztalattal rendelkezett és egyáltalán nem beszélt spanyolul.

Az első mérkőzésén kiesett a csapat a Bajnokok Ligájából, és 16 meccsből mindössze három győzelem után az egykori Manchester United védőnek megmutatták, hogy merre van az ajtó.

# 12 Alan Smith: a Leeds Unitedből a Manchester Unitedhez

Alan Smith-től egyszer megkérdezték, hogy melyik az a klub ahová soha nem igazolna. A válasz: Manchester United.

Persze 2004-ben sűrű bocsánatkérések közepette mégis a Manchester Unitednél landolt. A következőt nyilatkozta: „Fiatal voltam és naiv, és soha nem gondoltam, hogy a) ManUtd valaha is leigazolna, és b) a Leeds eladna engem."

# 11 Carlos Tevez: Boca Juniors - Shanghai Shenhua

Carlos Tevez számtalan nagy csapatnál megfordult a karrierje során.

2017-ben viszont elhagyta hazáját, hogy néhány hónapra Kínába költözzön, ahol a hírek szerint a világ egyik legjobban fizetett játékosa lett a Shanghai Shenhua színeiben, nagyjából 2,65 millió eurós havi fizetéssel.

Sőt, a Shanghai állítólag 80 millió eurót átigazolási díjat utalt át a Boca Juniorsnak. Ezt az időszakot Tevez többször is „nyaralásként” emlegette. Ebben lehet valami - egyszer ugyanis meg is büntette a csapata, mikor meccs helyett inkább Disneylandbe ment a családjával.

# 10 Robinho: Real Madrid - Man City

Robinho nagyon népszerű volt Santosnál - még Pelé is örökösének kiáltotta ki. Hamarosan a Real Madridnál találta magát.

Elég hullámzó formában játszott a Bernabeuban, de amikor a új tulajdonosai egy nagy nevet akartak csatárként, Robinho volt a kívánságlista élén.

Még aznap, amikor az új vezetőség megérkezett a Cityhez leigazolták Robinhot (36 millió euróért) - elhappolva őt a Chelsea elől.

Az új csapatánál való bemutatásakor véletlenül „Chelsea”-ként emlegette új csapatát. Két évvel később féláron adta el a City...

#9 Marcelo Bielsa: Leeds

Az egyik legikonikusabb menedzser a futball világában. Sokan sejtették hogy látni fogják egyszer a Premier Leagueben, de azt talán kevesen gondolták hogy a Leeds csapatát segíti bajnoki címhez a Championshipben.

Az egykori argentin és chilei szövetségi kapitány óriási felháborodást váltott ki az angol második ligában, amikor kémeket küldött Frank Lampard (a Derby County menedzsere volt) edzésének megfigyelésére.

Bielsa készségesen nyilatkozott az ügyről, egy PowerPoint prezentációban mutatta meg az újságíroknak, hogy pontosan mit is tudott meg az ellenfeléről.

# 8 Ashley Cole: - Chelsea

A Premier League történelmének egyik legjobb középső védőjeként Ashley Cole a „legyőzhetetlen” Arsenal egyik alappillére volt, majd a londoni riválisohoz, a Chelsea-hez igazolt, ahol újabb bajnoki címet nyert és a BL-trófeát is magasba emelhette.

A transzfermizéria majd egy évig elhúzódott, közben pedig az Arsenal rajongói már pénzzel dobálták, és a „Cashley” becenévvel illették őt.

# 7 Robin van Persie: Arsenal - Manchester United

2011/12-es szezonban Robin van Persie lett a Premier Liga aranycipőse az Arsenal jázékosaként. 2012/13-ban ismét megnyerte a címet, de ezúttal már a Manchester Uniteddel.

A holland nyolc évet töltött az Arsenalban, és sokan azt hitték, hogy kapitányuk a karrierje végéig az ágyusoknál marad. A 2011/12-es szezon végén azonban bejelentette, hogy elutasítja a klub szerződéshosszabbítását.

A Manchester Unitednél került képbe, akik 25 millió eurót fizettek érte. További 1,7 millió eurót kellett átutalniuk a manchesterieknek, amennyiben a következő 4 évben bajnoki címet szereznek. Pontosan egy évre volt csak szükségük.

# 6 Sol Campbell: Tottenham - Arsenal

26 év után Sol Campbell lett az első játékos, aki a Tottenhamet az Arsenalra cserélte. Több mint 300 mérkőzésen lépett pályára a Spursnél.

Ez idő alatt csak egyetlen trófeát nyert és igazából elismerte, hogy azért csatlakozott Tottenham észak-londoni riválisaihoz hogy címeket nyerjen.

A Spurs rajongói nyilván nem voltak boldogok, de Campbell végül két bajnoki címet is nyert az Ágyúsokkal.

# 5 David Beckham: Real Madrid - LA Galaxy

Annak ellenére, hogy a Galaktikusok új szerződést ajánlottak neki, David Beckham 2007-ben megtalálta a saját „Galaxyját”, amikor a Major League Soccerbe igazolt.

A korábbi Manchester United szélső az LA Galaxy arcává vált. A Real Madrid korábbi elnöke, Ramon Calderon azt is nyilatkozta róla, hogy Beckham „azért megy Hollywoodba, hogy félig filmsztár legyen”.

Beckham nagyban hozzájárult az amerikai labdarúgás népszerűsítéséhez, klubjának ikonjává vált és két bajnoki címet is nyert.

# 4 John Obi Mikel: a Lynből a Chelseahez

2005 áprilisában a Manchester United a honlapján jelentette be új igazolását, John Obi Mikelt. A nigériai sajtótájékoztatón széles mosollyal ült az új vörös mezében.

Egyidejűleg viszont a Chelsea-vel is megállapodott, így hosszas huzavona kezdődött a játékjogát illetően.

Az ügyet már a FIFA elé tárták volna, amikor is a Chelsea megegyezett a Manchester Uniteddel - nagyjából 4,5 millió eurót fizettek a Lynnek és 13 millió fontot a Unitednek.

# 3 Cristiano Ronaldo: Real Madrid - Juventus

Cristiano Ronaldo 2018-ban megnyerte rekordnak számító ötödik BL-címét is - ebből négy alkalommal a Real Madriddal ért csúcsra.

A döntőt követően a portugál válogatott tett egy röpke megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy lehet hogy elhagyja a Madridot, bár ekkor senki, de főleg a Real szurkolói sem vették komolyan.

Néhány hónappal később mindenki ledöbbent, amikor a Juventus bedobta 100 millió eurós ajánlatát, amelyet a Real Madrid el is fogadott, így az Aranylabda többszörös győztese zebracsíkosra cserélte a fehér mezt.

# 2 Neymar: -

Neymar a világ legdrágább játékosává vált 2017-ben, amikor a PSG kifizette a csillagászati 222 millió eurós kivásárlási árat a Barcelonának.

Ezt megelőzően a 100 millió eurós küszöböt is csak egyszer lépték át, mégpedig amikor a Manchester leigazolt Paul Pogbát a Juventustól.

A PSG egy ideje már érdeklődött Neymar iránt, és úgy tűnt hogy meghiúsul az üzlet, amikor a brazil támadó csatlakozott a Barcelona nyári amerikai turnéjához. Gerard Piqué még egy fotót is posztolt róla azzal a szöveggel, hogy „se queda”, vagyis hogy „marad”.

Neymar mégsem maradt.

# 1 Luis Figo: Barcelona - Real Madrid

Kevés játékosnak adatik meg a lehetőség hogy pályára léphessen az El Clásicón. Még kevesebb játékos mondhatja el magáról, hogy mindkét csapat színeiben pályára lépett.

Amikor Luis Figo 2000 októberében visszatért Barcelonaba a Real Madrid színeiben, a szurkolók nem fogadták éppenséggel kitörő örömmel.

Sokszor különböző tárgyak is repkedtek felé, sőt, 2002-ben az egyik szurkoló egy disznófejet is hajított felé, de golflabdákkal is megpróbálták eltalálni, amikor szögletrúgáshoz készülődött.

Mindkét klubbal megnyerte a spanyol bajnokságot, de csak egyszer nyert Bajnokok Ligáját - a Real Madriddal.