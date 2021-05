Beckham és Gerrard is a Hírességek Csarnokában

Shearer, Henry, Cantona, Roy Keane, Bergkamp és Lampard mellé szavazták be őket.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az angol válogatott két korábbi csapatkapitánya is bekerült a Premier League halhatatlanjai közé.

Beckham az Old Traffordon töltött évei alatt hat bajnoki címet, két FA-kupát és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert.

"Megtiszteltetés, hogy ilyen legendák mellé bekerülhettem a Hírességek Csarnokába. A Premier League fontos része volt a karrieremnek és az életemnek, örülök, hogy olyan ikonok mellé kerülhetek, akikkel együtt vagy épp akik ellen játszhattam és felnéztem rájuk" - mondta Beckham. "Ez azért is nagy megtiszteltetés, mert tudom, hogy a szurkolóknak köszönhetem. Az elmúlt egy év megmutatta, hogy a drukkerek mennyire fontosak ebben a sportban, nagyszerű látni, hogy kezdhetnek visszatérni a stadionokba, mert ők teszik igazán különlegessé a futballt. Pályafutásom alatt és után is mindig hangoztattam, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy ilyen szurkolóim vannak, akik végig támogattak. Köszönöm mindenkinek, aki szavazott."

A május 2-án 46. életévét betöltő egykori középpályás leginkább a '99-es BL-sikerre büszke.

"Minden trófea különleges, szép emlékeket őrzök mindegyikről, de ez az egyik kedvencem. Annak ellenére, hogy sokan leírtak minket abban a szezonban, figyelemre méltó, amit elértünk. Hihetetlen pillanat volt, karrierem egyik legbüszkébb momentuma" - emlékezett vissza.

Becks mellett a Liverpool legendája, Steven Gerrard is bekerült a Hall of Fame-be. A vörösök egykori középpályása 17 évet töltött el a Liverpoolnál, ezalatt FA-kupát, Ligakupát, UEFA-kupát és Bajnokok Ligáját is nyert. A Premier League-ben 504 mérkőzésen lépett pályára, rajta kívül csak Jamie Carragher (508) érte el az 500-as határt a 'Poolban.

Beckham és Gerrard olyan legendák mellé került a Hírességek Csarnokában, mint Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp és Frank Lampard.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A magyarok győzelme 5,50-es oddsot ad a Portugália elleni Eb-meccsen.