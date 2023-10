Beckham a Manchester United kegyvesztett védőjét biztosította támogatásáról

Nem várt helyről jött hívása Maguirenek.

Harry Maguire már évek óta a szurkolók és a média középpontjában van. A 30 esztendős angol válogatott labdarúgó formája igen ingadozó, mióta a Manchester Unitedben játszik, azonban Gareth Southgate szövetségi kapitány rendületlenül bízik benne a kevés játékideje ellenére is. A szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőre is meghívót kapott, azonban a Skócia elleni mérkőzés alatt és után is többen megtalálták negatív kommentekkel. A játékos mellett kiállt a szövetségi kapitány is, de mint kiderült a Manchester United legendájától is kapott egy hívást.

Következő mérkőzés Friendlies ENG AUS A mérkőzés előzetese Az Ausztrália elleni felkészülési mérkőzésen, illetve az Olaszország elleni Eb-selejtezőre is megkapta Southgate bizalmát az előző fordulóban öngólt vétő Maguire. Az őt ért szóbeli sértések után mondta el, hogy különleges személytől, David Backhemtől kapott egy telefonhívást. „David három hete, nem sokkal a skóciai meccs után hívott, és beszéltünk. Nagyon kedves volt tőle, hogy megkeresett, el sem tudom mondani, milyen sokat jelent számomra, hiszen gyerekként csodáltam őt, és a pályafutásom alatt is sokszor hoztam fel példaként. Igazán gáláns tőle, hogy ezt tette – mondta Maguire. – Emlékeztetett a pályafutásom szép pillanataira, és arra, hogy minden karrier hullámvasút szép és kevésbé szép pillanatokkal, élményekkel. Három és fél évig voltam a világ egyik legnagyobb klubjának a kapitánya, ő is volt ebben a helyzetben, pontosan tudja, miről beszélt.”

Maguire továbbra is küzd azért, hogy állandó kezdőtagságot kapjon Erik ten Hag vezetőedztőtől, azonban már nem csak az ellenfél szurkolói, hanem a United-szimpatizánsok sem védik meg játékosukat. Southgate korábban azt mondta soha nem látott még olyat, hogy valakivel is úgy bántak volna a szurkolók, a kommentátorok és a szakértők, mint Maguire-rel a skótok elleni meccs után.