Beckham 12 órás sorban állás után búcsúzott el a királynőtől

Megosztotta gondolatait az elhunyt uralkodó kapcsán.

A Sky Sports számolt be róla, hogy a Manchester United és a Real Madrid egykori legendás angol játékosa, David Beckham is több mint 12 órát állt sorban, hogy láthassa II. Erzsébet királynő koporsóját. A csatorna meg is szólaltatta az MLS-ben szereplő Inter Miami tulajdonosát:

“Ez a nap mindig nehéz nap. A gondolataink a királyi családdal vannak. Nagyon különleges érzés hallani a történeteket az itteni emberektől. A legkülönlegesebb pillanat számomra mégis az volt, amikor megkaptam a Brit Birodalom Rendje kitüntetést. Akkor magammal vittem a nagyszüleimet is, akik hatalmas királypártiak voltak. Nagyon szerencsés voltam, hogy volt néhány olyan pillanatom az életemben, amikor őfelsége közelében lehettem.”

A 97. életévében elhunyt ulrakodótól a hétvégén lehet elbúcsúzni, a temetését jövő hétfőn tartják.

„Az, hogy ennyire szomorúak vagyunk most, jól mutatja, mit jelentett ő az embereknek az országunkban és az egész világon. Inspirált minket vezetésével. Vigasztalt, amikor nehéz idők jártak. Utolsó napjaiban is méltósággal szolgálta hazáját” – írta Beckham a közösségi oldalán.

II. Erzsébetnek számtalan sportkötődése volt, 90 éves kora felett is rendszersen lovagolt, és egészen 2016-ig volt a wimbledoni tenisztorna fővédnöke volt.

