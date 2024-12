Beárazta magát Allegri, több millió eurót akar elkérni a Premier League érdeklődőktől

A Juventus egykori edzője nem adja olcsón a bőrét.

A jelenleg szabadúszó Massimiliano Allegri iránt két Premier League-csapat is érdeklődik, azonban az olasz edző igen nagy összeget határozott meg amiért elvállalná a munkát.

Allegrit idén májusban menesztette a Juventus, és néhány héttel később hivatalosan is felbontotta szerződését a torinói együttessel. A jelenleg klub nélkül lévő 57 éves szakembernek a Közel-Keletről is vannak megkeresései, azonban ő egy Premier League-csapat hivatalos ajánlatára vár. A szigetország bajnokságából két együttes is érdeklődik a szolgálatai iránt: a West Ham, valamint a Newcastle United - írta meg az olasz calciomercato.it. Allegri már Londonban vesz angol órákat, így bármelyik pillanatban felkészülhet a váltásra.

Azonban kisebb bökkenő, hogy igen magas fizetési igényeket támaszt jövőbeli munkáltatójával szemben. Az olasz cikk szerint 8 millió eurót (kb. 6,6 millió fontot) kérne, hogy bármelyik Premier League-klubot irányítsa. Ezt annak tudatában teszi, hogy Szaúd-Arábiában akár évi 20 millió eurót is hajlandóak lennének fizetni neki. Allegri évente nettó 7 millió eurót keresett legutóbb a Juventusnál, ami körülbelül 5,8 millió fontnak felel meg.

Allegri pályafutása során hat Serie A-bajnoki címet és öt Coppa Italia-trófeát nyert.

