Hetekre kidőlt a Bayern világbajnok alapembere

Az Athletic beszámolója szerint Manuel Neuer combsérülés miatt várhatóan három hétig nem állhat a Bayern München rendelkezésére, így biztosan kihagyja a február 28-i rangadót a Borussia Dortmund ellen.

A 39 éves kapust a Werder Bremen elleni, 3–0-ra megnyert bajnokin már a szünetben lecserélték, a vizsgálatok pedig megerősítették, hogy heteket kell kihagynia. Vincent Kompany együttese a következő fordulóban a Frankfurt ellen lép pályára, majd a Dortmund elleni csúcsmeccs következik – mindkettőn Neuer nélkül. A Bayern jelenleg hat ponttal vezeti a Bundesligát a Dortmund előtt, így a kiesés különösen érzékeny pillanatban jött.

Neuer helyén várhatóan Jonas Urbig kap lehetőséget, aki Brémában már be is állt a rutinos hálóőr helyére.

A sérülés ugyanakkor túlmutat az aktuális mérkőzéseken. Neuer teljesítménye továbbra is magas szintű, ám az utóbbi időszakban egyre gyakrabban hátráltatják fizikai problémák. Az előző idényben három különböző sérülés miatt is meccseket kellett kihagynia, a mostani pedig már a második hasonló jellegű sérülése a 2025–26-os szezonban. Mindez azért is jelentős, mert szerződése az idény végén lejár, így a klubvezetésnek hamarosan döntést kell hoznia a hosszabbítás kérdésében.

A kapus jövőjével kapcsolatban további fontos fejlemény, hogy a héten kizárta annak lehetőségét: visszatérjen a német válogatottba a 2026-os világbajnokságra. Így minden figyelem a müncheni folytatásra és arra irányul, hogy a Bayern miként kezeli a legendás kapus körüli egyre sürgetőbb kérdéseket – rövid és hosszú távon egyaránt.

