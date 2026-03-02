„Mindegy, mi a végeredmény, a meccs után van egy rekesz sör" – a Bayern egykori sztárja

Egykor a Bayern München és a Hoffenheim játékosa volt, ma már a megyei osztályban futballozik, megfigyelőként dolgozik, edzői karrierjét építi, és extrém hosszú túrákat teljesít. Sebastian Rudy mesélt jelenlegi életéről és pályafutásáról.

Rudy, bár 2023-ban befejezte profi pályafutását, még mindig aktívan játszik – méghozzá a Heidelbergi A-osztályban, a SpG Dilsberg/Bammental II csapatában.

Hogy megy a sora?

Sebastian Rudy: „Rendkívül élvezem, még akkor is, ha ez csak a nyolcadik liga. Minden edzésen és meccsen látni a játékosok örömét. Ez nagyon szép dolog. És utána mindig van egy rekesz sör. Teljesen mindegy, hogy nyerünk vagy veszítünk.”

Említette, hogy minden edzésen és meccsen érezhető az öröm. Ez profi szinten nincs így?

Rudy: „Nem, ott ez nagyon más. Egy profi csapatban azok, akik nem játszanak, általában rosszkedvűek. Emellett ott van a nyomás is. Ez sokaktól elveszi a mosolyt. Nálam szerencsére ez sosem volt igazán így, de most nagyon jót tesz, hogy nyomás nélkül focizhatok. Már nem veszem ennyire komolyan. A meccseken néha vissza is veszek.”

A Dilsberg/Bammental II mellett rendszeresen játszik a Bayern legendáinál is. Sok korábbi társával ellentétben Ön viszonylag rövid ideig volt Münchenben. Hogyan került oda?

Rudy: „Ez Raimond Aumannon keresztül történt. Ő koordinálja a csapatot. Két éve felhívott, és megkérdezte, lenne-e kedvem csatlakozni. Olyan játékost kerestek, aki még jó formában van, és kicsit többet tud futni, mint a többiek. Így jutott eszébe a nevem. Azonnal igent mondtam. Ha szükség van rám, ott vagyok. Nagyon élvezem, hogy ilyen futballszemélyiségekkel játszhatok együtt.”

Nemrég ismét részt vett egy tornán Münchenben, olyan legendákkal együtt, mint Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Franck Ribéry és Arjen Robben. Kivel volt a legszórakoztatóbb együtt játszania?

Rudy: „Ribéry hozta a jókedvet, ahogy mindig.”

Ki volt az, aki fizikailag a legjobban lenyűgözte?

Rudy: „Még mindig többen nagyon jó formában vannak. Robben még mindig teljes gázzal játszik és Mario Mandzukic is.”

Hogyan működött az összjáték Matthäus és Klinsmann között? Aktív pályafutásuk idején voltak konfliktusaik.

Rudy: „Nem ismerem pontosan a korábbi történetüket. De nagyon kedvesen viselkedtek egymással.”





