Faramuci helyzet: a Bayern München friss igazolása nem léphet pályára a klub mérkőzésein

Ennek oka, hogy Ndiaye nem EU-s állampolgár, így a német szabályok szerint nem játszhat sem az utánpótlásban, sem a második csapatban, a felnőtt keretbe pedig nagyon nehéz lesz neki bekerülni a sztárokkal teli támadósor miatt.

A transzfer a Bayern és a Los Angeles FC közös projektjén, a Red & Gold Football hálózaton keresztül jött létre, ahol már régóta figyelték a tehetséget. Most az edzéseken bizonyíthat Vincent Kompany csapatánál.

Bara Sapoko Ndiaye kölcsönszerződése 2026 júniusáig szól, egyelőre még nem tudni, hogy a bajorok igényt tartanak-e majd a szenegáli középpályás szolgálataira a kölcsön lejárta után – mindez vélhetően nagyban függ majd a 18 éves játékos teljesítményétől is.

Forrás: Pannonbajor