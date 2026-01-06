Bara Sapoko NdiayeBayern München
Faramuci helyzet: a Bayern München friss igazolása nem léphet pályára a klub mérkőzésein

A FC Bayern München bejelentette, hogy nyárig kölcsönvette a mindössze 18 éves gambiai csatárt, Bara Sapoko Ndiaye-t a Gambinos Stars Africa akadémiától. A fiatal támadó már a profi csapattal edzhet, viszont mérkőzésen egyelőre nem léphet pályára.

Ennek oka, hogy Ndiaye nem EU-s állampolgár, így a német szabályok szerint nem játszhat sem az utánpótlásban, sem a második csapatban, a felnőtt keretbe pedig nagyon nehéz lesz neki bekerülni a sztárokkal teli támadósor miatt.

A transzfer a Bayern és a Los Angeles FC közös projektjén, a Red & Gold Football hálózaton keresztül jött létre, ahol már régóta figyelték a tehetséget. Most az edzéseken bizonyíthat Vincent Kompany csapatánál.

Bara Sapoko Ndiaye kölcsönszerződése 2026 júniusáig szól, egyelőre még nem tudni, hogy a bajorok igényt tartanak-e majd a szenegáli középpályás szolgálataira a kölcsön lejárta után – mindez vélhetően nagyban függ majd a 18 éves játékos teljesítményétől is. 

Forrás: Pannonbajor

