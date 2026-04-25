Vincent Kompany leteremtette csapatát, három gól mínuszról nyert a Bayern

"A félidőben kőkemény fejmosást kaptunk, ami után ismét arra fókuszáltunk, amiben a legjobbak vagyunk" – nyilatkozta Leon Goretzka a Mainz ellen 4-3-ra megnyert mérkőzést követően a DAZN-nek.

45 perc játék után ugyanis 3–0-ra vezetett a hazai pályán szereplő Mainz, ami után talpra tudott állni a bajor együttes.

"Sok dicséret volt benne - utalt ironikusan az öltözői beszédére Kompany. – Én magam is átéltem már ehhez hasonló pillanatokat a pályafutásom során, mind kapitányként, mind kulcsjátékosként. Voltam már olyan öltözőben, amikor 3–0-s hátrányban voltunk a szünetben, és úgy éreztem, vége a meccsnek. De le kell vezetni a dühöt, el kell utasítani a vereséget, majd teljes gázzal kell menni, és az utolsó percig le dominálni az ellenfelet. Pontosan ezt tették a srácok.”

Mint ismert, a Bayern Münchent már senki nem előzheti meg a Bundesligában, ezzel zsinórban másodjára gyűjtötte be a Salátástálat. Ennek ellenére Vincent Kompany vezetőedző nem hagyja, hogy lankadjon a csapata figyelme, mert a Bajnokok Ligájában még vár rá a PSG elleni elődöntős párharc.

