A Bayern Münchennél betelt a pohár

A Bild transzferriportere szerint a Bayern Münchenek elege van azokból a számokból, amiket játékosai kérnek, főleg azok után, hogy Jamal Musiala, Alphonso Davies, majd Dayot Upamecano is rendkívül magas, bruttó 20-25 millió euró körüli fizetésen van.

A Bayern München Laimerrel statuálna példát

Ennek érdekében a következő játékosokkal (kivéve Harry Kane-t) jelezni akarja, hogy többé nem enged, korábban ugyanis arról jelentek meg hírek, hogy Laimer ügynöksége is szeretné, ha 12-15 millió körüli fizetése lenne, ezért megakadtak a beszélgetések a két fél között – erősítette meg a tribuna.com is.

Falk úgy tudja, a Bayern ennek érdekében még egy idén nyári eladástól sem zárkózna el, a 2027-ig szóló kontraktusának lejárását pedig egyenesen konkrét lehetőségnek tartja, tekintettel arra, hogy hátvédje 2023 nyarán úgy is ingyen érkezett.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nagyon sok minden nem igaz abból, amit a Bild újságírója hétről hétre összehord a klubról. Legutóbb például azon információit hoztam el, hogy Anthony Gordon ügynöke Münchenben járt, azonban a Sky Sport azóta megcáfolta ezt.