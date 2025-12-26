A Bayern München sztárja elárulta, miért igazolt a német rekordbajnokhoz

A Bayern edzéseiről:

„Az edzések színvonala és tempója egészen elképesztő. Ilyet még nem tapasztaltam korábban. Mindenki száz százalékon dolgozik, nincs lazítás, nincs üresjárat. Ez nemcsak az edzéseken, hanem az egész klub működésében érezhető.”

Az első hónapokról Münchenben:

„Nagyon megszerettem Münchent. Nyugodtan mondhatom, hogy itt van a legjobb idő, amit Németországban eddig tapasztaltam (nevet). Az emberek közvetlenek, barátságosak, a város tele van Bayern-szurkolókkal. Gyönyörű a környék, rengeteg a zöld terület. Már jártam a Tegernsee-nél és a Starnbergi-tónál is, csónakot béreltem, hajóztam egyet – igazán feltöltött.”

Arról, hogy bekerült a csapat vezetői tanácsába:

„Nagy megtiszteltetés volt, hogy ilyen rövid idő után beválasztottak. Eleinte kicsit furcsa érzés volt, hiszen a csapat felét még alig ismertem. Most azon vagyok, hogy a teljesítményemmel és a pályán kívüli hozzáállásommal is rászolgáljak erre a bizalomra.”

Vincent Kompany szerepéről:

„Ő kulcsfontosságú volt a döntésemben. Meggyőzött, és éreztem, hogy az irányítása alatt még tovább fejlődhetek. Védőként rengeteget tanulhatok tőle, hiszen a posztomon a világ egyik legjobbja volt, ráadásul igazi vezéregyéniség.”

Arról, mit tanult tőle:

„A védekezésben mutatott aktivitást, a csapatvédekezés fontosságát, és azt is, hogy mennyire elvárja a védekezést a támadóktól is. Emellett vannak apró taktikai részletek, amiket inkább megtartanék magamnak” – mondta nevetve.

A trófeákról (Bundesliga, Német Kupa, BL):

„Jók az esélyeink. A Bayern mindig minden sorozatban a végső győzelemre tör. Úgy érzem, most egy nagyon stabil alapot rakunk le ahhoz, hogy a szezon végén minden címért harcban legyünk. Már most előrehaladott állapotban van ez a folyamat, de végül természetesen a ki-ki meccsek döntenek.”

A Bajnokok Ligájáról, a PSG, az Arsenal és a Chelsea elleni meccsek után:

„Amikor a legjobbak ellen játszol, pontosan látod, hol tartasz. Ez rengeteg önbizalmat ad. Még az Arsenal elleni vereség után sem volt olyan érzésünk, hogy sokkal jobbak lennének nálunk. Inkább az volt bennünk: rendben, jöjjön a következő. Játsszunk újra ellenük.”

Egy esetleges döntőről az Arsenal ellen:

„Az egy igazán nagy döntő lenne.”

Dayot Upamecano jövőjéről:

„Szerintem nagyon jól érzi magát itt. Ezt sokszor elmondta már. Régóta a klubnál van, érzi, hogy az edző tud neki fejlődési lehetőséget adni. Jó a csapat, jó a hangulat, jó az energia. De ez végső soron az ő döntése.”

