A gála ezúttal elmaradt, de a Bayern nyerni tudott Kölnben

A Bayern München 3-1-es győzelmet aratott a Köln otthonában, a Bundesliga 17. fordulójában.



Az előjelek alapján országos kettes mérkőzésen fogadta a Köln a Bayern Münchent, hiszen a bajorok a hétvégén nyolc gólt lőttek a Wolfsburg ellen, ráadásul soros ellenfelük otthonában a legutóbbi 12 mérkőzéséből 11-et megnyert a bajor csapat, s csak egyszer, 2021-ben kapott ki. Az első félidő ennek ellenkezően alakult, persze a Bayern labdabirtoklásban nagy fölényt dolgozott ki, az első találatot mégis a hazaiak Maina révén vitték be a 41. percben. Amikor már úgy tűnt, hogy a szünetben is 1-0 fog állni az eredményjelzőn jött Serge Gnabry és a hosszabbítás negyedik percében egalizált egy nagy góllal.



A második félidő első nagy helyzete is a Köln előtt adódott, Kaminski azonban nem tudott betalálni, az utolsó 20 perchez érve viszont nem találta a fogást ellenfelén a Bayern. Egészen a 71. percig, amikor is a Jonathan Tah érkezésével háttérbeszoruló Kim Min-Jae meg nem fordította az állást. A hajrára maradt a slusszpoén, a 84. percben Luis Díaz kaparta ki a gesztenyét Lennart Karlnak, a fiatal gyémántnak több sem kellet és lezárta a lényegi kérdéseket. A maradék időben az eredmény már nem változott, a Bayern ismét nyert, így megőrizte 11 pontos előnyét a második Dortmund előtt.