Barcelona: Pjanic nem tér vissza a Juventushoz

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Sokáig úgy tűnt, hogy Miralem Pjanic visszatérhet a Juventushoz. A középpályás tavaly igazolt Barcelonába az Arthur üzlet részeként, azonban nem igazán ment neki a játék az előző idényben, és visszatérne régi sikerei helyszínére. A torinóiak vitték is volna kölcsönbe a játékmestert, Massimiliano Allegri rá is bólintott a transzferre, amíg nem jött be Mohamed Ihattaren a képbe.

A PSV ifjú játékosát hatalmas tehetségnek tartják, a 2020-as NxGN mutatójával a legjobb 50-ben van a világon. Sajtóhírek szerint már Ihattaren mindenben megegyezett a Juventussal és a szezon hátralévő részében a Sampdoriahoz kerül kölcsönbe.

A zebrák úgy vélik, a PSV-től érkező játékos hosszútávon megoldhatja a középső középpályás gondokat, így már nincs szükségük a bosnyák játékmester visszacsábítására.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott Anglia ellen folyatja a VB-selejtezőt és Marco Rossi csapatának sikere 8-szoros pénzt fizet.