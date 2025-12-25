Nem a kihagyott tizenegyes volt a baj – így lőtték lábon magukat Európa futballóriásai

Paris Saint-Germain – a Neymar-Mbappé-Messi trió

A párizsiak azt hitték, ha az EA FC-videojátékok logikáját követik, és a világ három legjobb támadóját egy csapatba teszik, a Bajnokok Ligája-győzelem garantált. A valóság azonban arcul csapta őket. A vezetőség figyelmen kívül hagyta a csapatépítés alapszabályát: az egyensúlyt. Három olyan szupersztárt tartottak a pályán, akik nem védekeztek, így a csapat kettészakadt.

A projekt nemcsak sportszakmailag bukott meg (sosem nyertek Bl-t velük), de gazdaságilag is fenntarthatatlan volt. Mára egyikük sincs a csapatnál, és azóta sikerült is megnyerni a Bajnokok Ligáját a legutóbbi szezonban Luis Enrique irányításával.

Barcelona – a jövő kiárusítása

Joan Laporta elnök nehéz örökséget vett át, de a megoldása kockázatos szerencsejáték volt. A klub 2022-től eladta a jövőbeli TV-s jogdíjainak és merchandising bevételeinek jelentős részét 25 évre előre, hogy legyen pénz igazolni (Lewandowski, Raphinha, Koundé).

Bár ez hozott egy bajnoki címet, a Barcelona gyakorlatilag a jövőbeli bevételeit élte fel. 2025-re a klub mozgástere a piacon továbbra is korlátozott, mivel a bevételeik egy része automatikusan a befektetőkhöz vándorol. A döntés rövid távú sikert hozott, de hosszú távú pénzügyi béklyót rakott a katalán óriásra.

Chelsea – Boehly és a káosz

Amikor a Todd Boehly vezette konzorcium átvette a klubot, azonnal kirúgták a BL-győztes edzőt, Thomas Tuchelt, mert "nem volt elég együttműködő". Helyére Graham Pottert hozták, akit hónapokkal később menesztettek, majd jött Pochettino és a többiek.

A nagyobb baj az átigazolási stratégia volt: 8 éves szerződéseket osztogattak, és 1 milliárd fontot költöttek el két év alatt egy teljesen összeszokatlan keretre. A Chelsea ezzel évekre tönkretette a saját bérstruktúráját, és olyan játékosokkal ragadt bent hosszú távon, akiket lehetetlen eladni, ha nem válnak be.

Bayern München – Nagelsmann menesztése

A német precizitás mintaképe, a Bayern ritkán hibázik ekkorát. A csapat még versenyben volt a triplázásért (Bajnokság, Kupa, BL), amikor a vezetőség (Oliver Kahn és Hasan Salihamidžić) pánikszerűen kirúgta Nagelsmannt, és kinevezte Thomas Tuchelt.

Az eredmény katasztrofális lett: azonnal kiestek a kupából és a BL-ből, a bajnokságot pedig csak a Dortmund szerencsétlenkedése miatt nyerték meg az utolsó percben. A döntés nemcsak a szezont tette tönkre, de a klubon belüli "Mia San Mia" családias légkört is megmérgezte, ami végül a teljes vezetőség távozásához vezetett.

Manchester United – Casemiro leigazolása

A United legnagyobb hibája az volt, hogy éveken át a "nevet" vette meg a "teljesítmény" helyett. A legjobb példa Casemiro leigazolása: 70 millió eurót és csillagászati fizetést adtak egy 30 éves játékosért. Bár az első szezonban jól játszott, a United nem számolt azzal, ami Madridban már látszott: a brazil fizikuma kopni kezdett.

A klub így évekre magához láncolt egy öregedő szupersztárt eladhatatlan fizetéssel, ahelyett, hogy (mint az Arsenal Rice-szal vagy a City Rodrival) egy fiatalabb, építkezésre alkalmas játékost vett volna.

Arsenal – Unai Emery kinevezése

Amikor 2018 nyarán, 22 év után Arsène Wenger távozott az Arsenal éléről, a klubvezetés válaszút elé került. A döntés Unai Emeryre esett, a "kupa-specialistára", aki a Sevillával zsinórban háromszor nyert Európa Ligát, a PSG-vel pedig uralta a francia bajnokságot. Papíron logikus lépésnek tűnt: egy tapasztalt, pragmatikus edző, aki trófeákat hozhat. A valóságban azonban ez a házasság kezdettől fogva halálra volt ítélve.

Wenger alatt az Arsenalnak volt egy világos, bár a végére kissé naiv filozófiája: domináns, támadó futball. Emery ezzel szemben egy taktikai kaméleon volt. Minden mérkőzés előtt az ellenfélhez igazította a taktikát, ahelyett, hogy saját stílust épített volna. Egy középcsapatnál (mint a Sevilla vagy később a Villa) ez erény, de egy topcsapatnál gyengeségnek hat. Az Arsenal elvesztette a dominanciáját, és reakciós csapattá vált, amely hagyta, hogy a Watfordhoz vagy a Southamptonhoz hasonló csapatok is irányítsák ellenük a játékot. Végül 2019-ben menesztették egy Frankfurt elleni hazai Európa Liga vereség után.

