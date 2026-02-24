A Barcelona döntött Marcus Rashford sorsáról

A Barcelonát állítólag meggyőzte Marcus Rashford a szezon eddigi részében nyújtott teljesítménye, így úgy döntött, hogy végleg leigazolja az angol játékost. A klub sportigazgatója, Deco már le is ült az őt képviselő Arturo Caneles játékosügynökkel, hogy megbeszéljék egy esetleges végleges szerződés feltételeit - tudta meg a Sport.

Bár a vezetőség kezdetben sokallta a Rashford Manchester Uniteddal kötött szerződésében szereplő 30 millió eurós kivásárlási árat, de az eddigi tíz gólja és 13 gólpassza hajlandó lenne kifizetni.

Ettől függetlenül a katalánok még mindig szeretnék lejjebb tornázni a manchesteriek által követelt összeget, akik azonban erről hallani sem akarnak. Ezzel tehát két választása maradt a spanyol bajnoki címvédőnek: vagy végleg megszerzi Rashford játékjogát 30 millió euróért cserébe, amint lejár a kölcsönszerződése a szezon végén, vagy a támadó visszatér nevelőegyütteséhez.

Ugyanakkor a Barcelona közelgő, márciusi elnökválasztása hozhat még egy csavart a történetbe. Joan Laporta kihívója, Xavier Vilajoana ugyanis arról beszélt az ESPN-nek Rashford kapcsán, hogy előbb mindig házon belül nézne játékosokat, és csak utána költene el jelentős összeget más klubtól érkező labdarúgóra.

